Ermenistan, Azerbaycan ile kapsamlı bir barış anlaşmasının önünü açmayı ve Türkiye ile normalleşmeyi hedefleyen yeni anayasa taslağını hazırladı. Taslakta, Dağlık Karabağ üzerinde hak iddiasına ilişkin ifadeler yer almadı.

Bakü anlaşma için bu yönde bir değişikliği şart koşuyordu.

Mevcut anayasada Ermenistan'ın sembolleri arasında sayılan ve bu nedenle Türkiye ile sorun yaşanmasına yol açan "Ararat" (Ağrı Dağı) da yeni metinden çıkarıldı. Anayasa taslağında ayrıca, "soykırımın uluslararası alanda tanınması" çağrısını içeren cümleye yer verilmedi.

Ülkede anayasa değişikliği için referanduma gidilmesi gerekiyor.

PAŞİNYAN: KABUL EDİLMEZSE BEN YOKUM

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, taslağın yayınlanmasının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, yeni anayasanın kabul edilmesi hâlinde Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanıp onaylanacağını, iki ülke arasında "kurumsal, kalıcı ve geri döndürülemez" barışın tesis edileceğini belirtti.

Yeni anayasa metninin "başka biri için veya dış baskıyla" hazırlanmadığını vurgulayan Paşinyan, "Halk anayasaya karşı oy kullanırsa istifa edeceğim" dedi ve erken seçime gidileceğini söyledi.

Başbakan, referandumda anayasanın kabul edilmesi hâlinde ise bir sonraki seçimlere aday olmayacağını açıkladı.

Referanduma gidilebilmesi için parlamentoda üçte iki çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Bu kapsamda Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi'nin en az altı muhalefet milletvekilinin desteğini alması gerekiyor. Taslağın ayrıca kamuoyunda kapsamlı bir tartışma sürecinden geçmesi de öngörülüyor.

Ancak Ermenistan'daki başlıca muhalefet partileri anayasa taslağına şu ana kadar destek vermedi.