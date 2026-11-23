"Ney üflüyordum, diniliyordu" 2005 yılında baktığı aslanla nasıl dostluk kurduğunu da anlatan Yavuz, duyanların kendisine inanmadığını belirterek, "2005 yılıydı bir yazı gördüm, 'Aslana dikkat, bir şey vermeyiniz' diye yazıyor. Bir baktım aslanın önüne tavuk kemiği atmışlar. Aslana yaramaz. Ben üç kilo ciğer aldım, pişirdim. Suyunu da beraber götürdüm. Camdan attım, yemedi. Bir bana baktı, oraya baktı, dolaştı dolaştı, geldi sonra yedi. Bir daha attım derken. 4-5 ay sürdü, alıştık birbirimize. Oranın müdürüne 'Rami'den bir sporcu ağabey geliyor, aslana dokunuyor' demişler. 'Olmaz öyle şey' demiş. Bana kafesin anahtarlarını verdiler, sen süpür aslanın altını dediler. Küçük kafesi var, kafesine alıyorum onu. Kafese girip 'Ne yapacaksın, yiyecek misin beni?' dedim. Ellerimi uzattım, o da ellerini omuzlarıma koydu. Çok insan dinlemiştir kedi mırmırını. Ben aslan mırmırı dinledim, ney üflüyordum, dinliyordu. Beraber dinliyorduk kafesin içinde son zamanlarda" şeklinde konuştu.