Lisede dehşet! Arkadaşını maket bıçağıyla yaraladı, 3’üncü kattan atladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya’da aynı lisede eğitim gören iki 10’uncu sınıf öğrencisi arasında çıkan kavga kanlı bitti. E.V.K., okul arkadaşı N.D.’yi maket bıçağıyla el, kol ve boynundan yaraladıktan sonra 3’üncü kattaki sınıfın penceresinden atladı.
Antalya’da bir lisede korkunç bir olay yaşandı. 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri N.D. ile E.V.K. arasında, okul merdivenlerinde henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. E.V.K., yanındaki maket bıçağıyla N.D.'yi el, kol ve boynundan yaralayıp, üçüncü kattaki sınıfın penceresinden atladı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan N.D. ve E.V.K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
Haberi alıp okula gelen veliler, çocuklarını aldı.
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