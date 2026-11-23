Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) savunma bütçesini artırması ve İsrail'den yeni hava savunma sistemleri satın alması, Rum kamuoyunda farklı değerlendirmelere yol açtı. Rum ekonomist Yorgos Kumullis, Politis gazetesinde kaleme aldığı yazısında, Türkiye'nin askeri kapasitesi karşısında GKRY'nin izlediği silahlanma politikasını eleştirdi.

Kumullis, Güney Kıbrıs'ın nüfus ve ekonomik büyüklük bakımından Türkiye ile askeri rekabete girebilecek durumda olmadığını belirterek, savunmaya ayrılacak milyarlarca avronun da mevcut güç dengesini değiştirmeyeceğini ifade etti.

Savunma bütçesi 680 milyon avroya çıkarıldı

Rum ekonomist, GKRY Savunma Bakanı'nın 2027 yılı için savunmaya ayrılan ödeneğin 680 milyon avroya yükseltildiğini açıkladığını hatırlattı.

Avrupa Birliği'nin SAFE programı kapsamında GKRY'ye 1,2 milyar avroluk finansman sağlanmasını onayladığına da dikkat çeken Kumullis, söz konusu kaynağın savunma harcamalarını artırmak amacıyla kullanılacağını aktardı.

Milyarlık kredinin faturası halka çıkacak

SAFE programı kapsamında sağlanan finansmanın karşılıksız bir yardım olmadığını vurgulayan Kumullis, bunun uygun faiz koşullarıyla verilen bir kredi olduğunun altını çizdi.

Kredinin geri ödemesinin vergi gelirleri üzerinden yapılacağını belirten Rum ekonomist, artan savunma harcamalarının mali yükünün sonuçta vergi mükelleflerine yansıyacağını kaydetti.

Türkiye ile askeri yarışın mümkün olmadığını açıkladı

Kumullis, GKRY'nin Türkiye ile askeri güç bakımından rekabet edemeyeceğini özellikle vurguladı.

Türkiye'nin nüfusu ve ekonomik kapasitesi karşısında Güney Kıbrıs'ın imkânlarının sınırlı olduğunu belirten ekonomist, savunma bütçesine milyarlarca avro aktarılmasının iki taraf arasındaki askeri güç farkını ortadan kaldırmayacağını ifade etti.

Kumullis'in değerlendirmesinde, yeni silah sistemlerinin satın alınmasının tek başına genel askeri dengeyi değiştirmeye yeterli olmayacağı öne çıktı.

İsrail'den alınan Barak MX sistemi de dengeyi değiştirmeyecek

Rum ekonomist, GKRY'nin İsrail'den satın aldığı Barak MX hava savunma sistemine de değindi.

Söz konusu sistemin Güney Kıbrıs'ın hava savunma kapasitesini artırabileceğini kabul eden Kumullis, buna rağmen Türkiye karşısındaki genel askeri güç dengesinde belirleyici bir değişiklik meydana getirmeyeceğini belirtti.

Kumullis, yeni hava savunma sistemlerinin alınmasının askeri kapasiteyi güçlendirse bile Türkiye ile rekabet edebilmek için yeterli olmayacağı görüşünü dile getirdi.

Yeni bir silahlanma döngüsü uyarısı

İsrail'den gerçekleştirilen Barak MX alımının bölgede yeni askeri karşı hamleleri beraberinde getirebileceğine dikkat çeken Kumullis, bu durumun yeni bir silahlanma döngüsünü tetikleyebileceğini kaydetti.

Rum ekonomist, savunma kapasitesini artırmak amacıyla atılan adımların karşılıklı silahlanmayı hızlandırabileceğini ve bunun GKRY'nin güvenlik kaygılarını daha da artırabileceğini belirtti.