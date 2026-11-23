ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Vantor tarafından yayımlanan uydu görüntülerine göre, saldırıda hedef alınan Bingazi Limanı'na demirli haldeki Rus donanmasına ait "Stereguşçiy" sınıfı bir korvet tamamen battı.

Görüntülerde ayrıca geminin demirli bulunduğu iskele boyunca çevreye dağılmış enkaz ve saldırı sonrası çıkan yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen yoğun duman tabakası yer aldı.

Libya Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi'deki hükümet, sabah erken saatlerde Bingazi Limanı'nda bir Rus gemisinin hedef alındığını duyurmuştu.

Saldırının insansız deniz aracı (İDA) ile gerçekleştirildiğinin tahmin edildiği aktarılmıştı.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığı ise saldırıda 10 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Libya'da biri Birleşmiş Milletler'in de meşru olarak kabul ettiği başkent Trablus’taki Ulusal Birlik Hükümeti, diğeri Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi’de bulunan hükümet olmak üzere iki farklı hükümet bulunuyor.