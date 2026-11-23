Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası millete sesleniş konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Toplantımızda ülkemizde ve dünya siyasetindeki önemli gelişmeleri ele aldık. Global ekonominin kabuk değiştirdiği ortamda Türk sanayisini güçlendirmeye yönelik projeleri değerlendirdik. Hükümet olarak Türkiye'yi büyütmek, sanayimizi, aşımızı, ekmeğimizi, huzurumuzu büyütmekte kararlıyız. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat temelinde istikrarlı büyüme stratejimizi kararlılıkla uyguluyoruz. Üretim kapasitemizin korunması birinci önceliğimiz. Önceki ay 12. Kalkınma Planı esas alınarak güncellenen Orta Vadeli Programı paylaştık. 2027 bütçemizi halkımızın tamamını dikkate alarak hazırladık. Ekonomide dayanıklılığın korunması ve güçlendirilmesini hedefleyen 2027 bütçemizin görüşmeleri devam ediyor. Milletimiz de yakından takip ediyor. Sadece Plan ve Bütçe komisyonunda yansıyan görüntülere bakmak bile hükümetimizin ve muhalefet partileri arasında vizyon farkını ortaya net koymaktadır. Bazı muhalefet aktörleri şov peşinde koşmak dışında başka bir şey yapamıyor. Türkiye ekonomisinin son yıllarda elde ettiği kazanımların altında güven ve istikrar yatmaktadır.

İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI OLAN İLK ÜLKEYİZ

Türkiye, 24 yılda önüne çıkarılan pek çok engeli güven ve istikrar sayesinde aşmıştır. Milletimizin bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için harcadığımız çabalar Türkiye'yi bu noktaya taşımıştır. İster dezenformasyon, ister karamsarlık, isterse sokakları hareketlendirerek olsun bunların hedefi ekonomimizdir, refahımızdır, büyümemizdir, milletimizin sofrasındaki ekmeği küçültmektir. Türkiye yakın tarihte istikrar ile ilgili durumların faturasını çok ağır ödemiştir. Bu ülkenin 70 cente muhtaç bırakıldığı o günleri hatırlıyoruz. IMF'nin kapısını çalmak zorunda kaldığı günleri hatırlıyoruz. Türkiye'yi böyle bir duruma düşürmedik. Gezi kalkışmasından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne, ekonomimizi hedef alan saldırılardan kanlı terör eylemlerine, ülkemizin hasımlarının baskısından toplum ve siyaset mühendisliklerine kadar güven ve istikrar ortamımızı kasteden nice teşebbüsü püskürttük. Bununla kalmadık. Hayata geçirdiğimiz proje ve eserlerle Türkiye'yi her alanda hak ettiği seviyelere getirdik. Savunmada, diplomaside, eğitimde, ulaştırmada, yatırım ve hizmetlerde ülkemizin yüzünü ağartan başarılara imza attık. En son cuma günü savunma sanayi alanında tarihi bir gün daha yaşadık. Bayraktar KIZILELMA'yı TSK'nın emrine vererek envanterine insansız savaş uçağı katan dünyada ilk ülke olmayı başardık. Ejderha adı verilen yönlendirilmiş enerji silahı ASELSAN'ın 51. kuruluş yıldönümünde 51 dronu aynı anda etkisiz hale getirdi. Her türlü kara kampanyaya rağmen Türkiye'yi savunma sanayinde dünya devi yapmaya inanmış yürekler var. Tek tuşla orduların baş belası hale gelen dronların elektrik devrelerini yakan görünmez dalgalar var. Bu iki önemli gelişme Türkiye'nin potansiyeline, savunma sektöründe kardeşlerimizin gayretine duyduğumuz güvenin ne denli olduğunu göstermiştir. Milletimize bu gururu yaşatan herkesi teşekkür ediyorum, Rabbim savunma sanayimizin ayağına taş değirmesin. Bunlar sadece birer başlangıçtır. İnşallah çok daha gelişmişini çok daha güçlüsünü de yapacağız.

BALIKLAR ÜRKÜYOR DİYEN VİZYONSUZLARA BAKMAYACAĞIZ

Daha güvenli gelecek istiyorsak, savunma sanayinde daha fazlasını başarmak durumundayız. 'Balıklar ürküyor' diyerek füze denemelerimize karşı çıkanlara bakarsak bırakın yeni projelere imza atmayı, eskiyi bile mumla arar hale geliriz. Türkiye'nin en büyük şansı bu vizyonsuzların muhalefette, bizlerin ise aziz milletimizin takdiriyle iktidarda olmamızdır. Bu değişim döneminde ülkemizin güvencelerinden biri Cumhur İttifakı'nın tam bir dayanışmayla hareket etmesidir. Savunma sanayinde durma lüksüne sahip değiliz. Hedefimiz savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye'dir. Allah'ın izniyle bu hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, en önemlisi de vizyonsuzlara aldırmadan çalışmaya devam edeceğiz.

COP31’İ BAŞARIYLA İCRA ETTİK

Ekim ayının son günleri ile kasım ayı dünyada bütün gözlerin ülkemize çevrildiği bir zaman dilimi oldu. Aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Liderler Zirvesi'ni Ankara'da büyük bir başarıyla gerçekleştirdik. Ardından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 31.'sine Antalya'da ev sahipliği yaptık. Ülkemize yakışır şekilde toplantıyı icra ettik. COP31 tüm katılımcıların takdirini topladı. Konferans 1 milyonu aşkın ziyaretçi sayısıyla en geniş katılımlı COP zirvesi olarak tarihe geçti. Antalya’da çetrefilli başlıkların yer aldığı 46 karar kabul edildi ve son günde ülkeler tarafından yapıcı tavır sergilenip çatı karara varılsaydı daha iyi olacaktı. Bir sonraki müzakereler için kıymetli bir zemin oluştu. COP31'in başarıyla icrasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız başta olmak üzere konferansa katkı sunan tüm bakanlık ve kurumlarımıza tebriklerimi iletiyorum. Sadece iklim kriziyle mücadele bağlamından değil COP31'i ekonomimiz açısından da en verimli şekilde değerlendirmeye çalıştık. Her bakımdan dolu dolu geçen COP31'in ülkemiz, gezegenimiz ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum.

ÜLKEMİZİN KAYBETMEYE TAHAMMÜLÜ KALMADI

Bir devlet projesi olan Terörsüz Türkiye sürecimizi ilmek ilmek dokuyarak büyük bir sabır ve kararlılıkla ilerletiyoruz. Üzerine titrediğimiz bu süreçte herhangi bir yol kazası yaşanmaması için son derece titiz davranıyoruz. Hamdolsun bu hassasiyetimizin müspet neticelerini de görüyoruz. Her iki yılda sürece yönelik sabotaj girişimlerinin hiçbiri başarılı olamadı. Suriye'de 8 Aralık Devrimiyle birlikte Kürt kardeşlerimizin haklarının teslim edildiği yeni bir dönem başladı. 28 Şubat’tan sonra İran ve Irak'ta istikrarsızlığı derinleştirmeyi amaçlayan İsrail patentli senaryolar boşa çıktı. Allah'a binlerce kez hamdolsun ki, son iki senedir terör saldırısı sebebiyle tek bir vatan evladı hayatını kaybetmedi. Doğu ve Güneydoğu bölgemiz daha önce hiç olmadığı kadar huzurlu. Mardin'den Diyarbakır'a, Hakkari'den Van'a ve Şırnak'a kadar bölgemizin her köşesinde ticaret canlanıyor, turizm faaliyetleri artıyor, tarım ve sanayi gelişiyor. Diyarbakır'ın bu yıl 2 milyon ziyaretçiyle rekor kırması bekleniyor. Aynı güzel haberler bölgedeki diğer illerimiz için de geçerli. Yani bölgede güvenlik iklimi kök saldıkça, yatırımın, üretimin, istihdamın ve turizmin önündeki engeller de tek tek ortadan kalkıyor. Bir dönem terör tehdidinden ötürü hep beraber kaybederken şimdi huzur ve güvenlik ortamında hep beraber kazanıyoruz.Gördüğümüz tablo şudur. Güvenlik arttıkça güvenliğe ayrılan Türkiye kaynaklarını çok daha verimli kullanma imkanına kavuşmaktadır. Son 40 yılda terör nedeniyle 2,3 trilyon dolarlık faturayı omuzlamış bir ülke için bu tek başına büyük bir kazanımdır. Sadece ekonominin canlanması için değil, yüzlerin gülmesi için, anaların, babaların gülmesi için, çocukların, gençlerin umutla dolması için bizim bu sorundan kalıcı olarak kurtulmamız gerekiyor. Şunu herkes bilsin ki, ülkemizin kaybetmeye artık tahammülü kalmadı. Doğu'nun, Güneydoğu'nun kaybetmeye artık tahammülü kalmadı. Benim hiçbir vatandaşımın kaybetmeye artık tahammülü kalmadı. Hangi kökenden olursa olsun bu millet artık kaybetmek istemiyor.

SİYASETTE MIZIKÇILIK OLMAZ

Biz de ittifak ve iktidar olarak işte bunu gerçekleştirmenin çabası içindeyiz. Omzumuzdaki emanetin gayet farkındayız. Onun için bu sürecin başarısı için yüreğimizi, kalbimizi hatta bütün gövdemizi taşın altına koymuş durumdayız. Burada şunun da altını çizmek istiyorum: Terörsüz Türkiye süreci sadece güvenlik politikalarından ibaret değildir. Terör sorunu ortadan kalktığında tabii ki Türkiye'nin bütün kronik sorunları çözülmüş olmayacak. Önümüzde sivil siyasetin çözüm kapasitesinin güçlendirilmesi, demokrasinin darbe anayasası utancından kurtarılması, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin tahkim edilmesi gibi birçok meselemiz var ve olacak. Dünya değiştikçe, Türkiye değiştikçe toplumun beklentileri de değişecek ve bunlar siyaset kurumunun gündemine gelecektir. Ancak silah ve şiddet devreden çıktıkça birçok meselemizin çözümü daha da kolaylaşacak. Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan 467 ruhunun korunmasına bu bakımdan özel önem veriyoruz. bir defa milleti temsil görevi olan herkes şunu anlamalı: Sıkılı yumruklarla demokratik siyaset yapılmaz. Siyasette oyunbozanlık olmaz, köprüleri atmak olmaz, tabiri caizse ergen heveslerle hareket edip mızıkçılık yapmak olmaz. Siyasetin özü diyalogdur, müzakeredir. Mutabakat içinde rekabettir. Kim katkı vermek isterse ve kim çözüm önerisi getirişe memnuniyetle karşılarız. Böyle bir konunun şantaj aracı haline gelmesini izin vermeyiz. İlk fırsatta faşizme dümen kuran muhalefetten ülkeye hayır gelmez. Sürece destek olan da köstek olan da milletimize hesap verecektir. Bazız bölgelerdeki mağaralar boşaltıldı. Bir tek geri adım atmadan milletimizin gündeminden çıkaracağız.

FON SORUŞTURMASI

Fon meselesiyle ilgili gerekli açıklamaları grup toplantımızda kapsamlı bir şekilde yapmıştık. Ekonomi kurmaylarımız, Adalet Bakanlığımız ve ilgili kurullarımız yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyorlar. Atılan adımları ve alınan kararları kamuoyumuzla paylaşıyorlar. Biz de bütün bu adımları yakından takip ediyor, açıkladığımız yol haritası doğrultusunda bu meselenin bir an önce çözülmesini istiyoruz.