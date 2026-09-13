Yunanistan-İsrail ilişkilerinde tehlikeli yakınlaşma

TÜRK DIŞ POLİTİKASI ARAŞTIRMA

MERKEZİ (TUDPAM) BAŞKAN

YARDIMCISI MUSTAFA METİN KAŞLILAR

Dikkat edilirse Türkiye bölgede bir ülke ile politik bir sorun yaşadığında Yunanistan ve GKRY doğrudan Türkiye’nin politik sorun yaşadığı bir ülke ile yakın ilişki içerisine girmeye çalışmaktadır. Bu durum Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı her boşluğu doldurma gayreti ile açıklanabilir ve bunu özellikle insan onuruna karşı dahi olsa yapmaya devam edebiliyorlar en yakın örneği de İsrail ile geliştirilen savunma ve güvenlik ortaklıkları gösterilebilir.

Yunanistan ile İsrail arasında Doğu Akdeniz’de 2011 tarihinden itibaren ortaklıklar başlamıştı. Doğu Akdeniz gaz sahaları üzerinde ortak arama çalışmaları, ortak askeri tatbikatlar ve siyasi formatlar ile Akdeniz’de Türkiye’yi yalnızlaştırma çabaları yaşanmıştı fakat Türkiye’yi bölgede dışlayarak asla politika yürütülemez bu sebebiyle Türkiye bölgede oldu bittiye asla izin vermeden karşı politikalar ile Doğu Akdeniz’de gücünü hem askeri hem siyasi hem de ekonomik olarak sürekli arttırmış ve artırmaya devam etmektedir.

Yunanistan ve GKRY’nin bölgede İsrail ile yakınlaşmasının belirli sebepleri söz konusu bu ilk bahsettiğim konu yani Türkiye’yi dengeleme politikası gütmek ayrıca Yunanistan savunma sanayi gücünü arttırma çabası içinde ve Türkiye’nin son dönemde oldukça büyüyen ve millileşen savunma sanayisine karşı güçlenmek zorunda hissediyor bu sebeple Yunanistan, savunma bütçesinin GSYH’sının yaklaşık %3,1 ile %3,65’i arasında bir pay ayırıyor bu pay o kadar yüksek ki Yunanistan eğitim ve sağlık harcamalarından kısıp Yunan halkının parasını doğrudan yurtdışı menşei silahlara döküyor. Yunanistan’ın bu silahlanma çalışmalarından da en çok geliri elde eden ülkelerden biri de İsrail oluyor. Özellikle hava savunma sistemleri, füze sistemleri, İHA sistemleri noktasında büyük ortaklıklar söz

Türkiye’nin özellikle savunma sanayii noktasında %80 yerlilik oranını sağlaması Yunanistan’da sürekli olarak takip ediliyor zira önemli olan konu silah ya da teknoloji almak değil bu teknolojiyi doğrudan üretebilme konusudur. Türkiye bunu son dönemde oldukça başarılı şekilde gerçekleştirmiş durumda zira üretim kabiliyeti demek bir savaşın süresini uzatabilmek ya da dayanma gücünü arttırabilmek demektir. Yunanistan bunun üzerine özellikle son dönemdeki savunma sanayi ihalelerinde %25 yerlilik oranını şart koşmuştur fakat Yunanistan özellikle ihalelerde hala bu oranı yakalayamıyor ve hala dışarı oldukça bağımlı bir savunma sanayii oluşturuyor zira gelişmiş sistemlerin üretimi Yunanistan’da hala zayıf durumda.

Yunanistan’ın Aşil Kalkanı ile modernizasyon çalışmaları da özellikle yüksek maliyetlerden kaynaklı olarak yıllara bölünmüş durumda. İlaveten Yunan ordusundaki en büyük sorun birçok ülkeden alınma askeri teknoloji ve bu teknolojilerin aynı noktaya getirilememesi üzerinedir. Aşil Kalkanı ile bu sorunu özellikle Ağ Merkezli Katmanlı Savunma yöntemi ile çözmeye çalışmaktadır bu stratejide de İsrail merkez bir ülkedir diyebiliriz parça parça olan askeri envanter İsrail yapımı askeri teknoloji ile tek bir merkeze bağlanmak istemektedir.

Bu noktada %25 yerlilik oranı şart koşulsa da İsrail’den tamamen hazır alınan ve yerli üretime katkısı olmayan bitmiş ürünler alınmaya devam ediyor ve anlaşmalar da bu şekilde gerçekleştiriliyor. İsrail hazır askeri teknolojisini kod paylaşımı ve teknoloji transferi yapmadan Yunanistan’a satarak gelirlerini arttırmaya çalışıyor bu sebebiyetle de İsrailli şirketler Yunanistan’da oldukça etkin konuma gelmiş durumdalar.

GKRY açısından baktığımızda da durum aynı KKTC ve Türkiye’ye karşı denge unsuru oluşturmak adına İsrail ile yakın ilişkiler içine girmeye başlamış durumdalar ayrıca GKRY özellikle açıklamalarda İsrail ile kurulan yakın ilişkinin Türkiye’den korunmak için gerekli olduğunu belirtiyor fakat bu durum kendilerini doğrudan tehdit eden bir durum diyebiliriz. İsrailli şirketler özellikle GKRY içerisinde kümelenmelerini arttırmış durumda bölgeye gelen İsrail menşei silahlar Limassol limanından sürekli olarak gelmeye devam ediyor. GKRY’de bulunan Baf en kritik lojistik hava üssü konumunda yer alıyor İsrail burada GKRY ile ortak askeri tatbikatlar yürütüyor. GKRY’de bulunan İsrail sistemleri arasında yer alan Barak MX füzeleri ayrıca AESA radarı kritik zira bu radarlar Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin hareketlerini izlemek için doğrudan kullanılıyor.

Sonuç itibariyle Türkiye hem Yunanistan’ın bölgede tek taraflı hamlelerine karşı politik siyasi askeri çalışmalarını hızlandırıyor hem de GKRY’nin KKTC’ye karşı hamlelerine karşın KKTC’de askeri gücünü artırıyor. Bölgede artan İsrail varlığı oldukça tehlikeli bir gelişme ve Türkiye’yi İsrail ile sürekli karşı karşıya getirebilir. Türkiye’nin özellikle Mavi Vatan stratejisi ve yüksek savaş gemisi üretimleri oldukça kritik konumda zira Doğu Akdeniz’de güçlü kalmanın yolu da yerli ve millî şekilde üretilen savaş gemileri olacaktır. İsrail’in de en büyük çekincesi budur.