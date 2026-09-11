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Gündem İsrail Suriye'yi topçu ateşine tuttu! Sivillerin evlerini hedef aldılar
Gündem

İsrail Suriye'yi topçu ateşine tuttu! Sivillerin evlerini hedef aldılar

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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İsrail Suriye'yi topçu ateşine tuttu! Sivillerin evlerini hedef aldılar

Suriye topraklarındaki saldırılarını sürdüren katil İsrail ordusu, bu kez ülkenin güneyi ile Şam kırsalını topçu ateşine tuttu. Suriye medyası, Dera'nın batısındaki Mariye beldesinde sivillere ait evlerin işgalci İsrail güçlerince hedef alındığını bildirdi. Beytcin çevresine de çok sayıda topçu atışı gerçekleştirildi.

Suriye topraklarındaki işgalini ve askeri saldırılarını sürdüren katil İsrail, yeni bir saldırıyla bölgedeki gerilimi artırdı.

Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye'nin aktardığı bilgilere göre İsrail ordusu, Dera'nın batı kırsalında bulunan Mariye beldesine ateş açtı. Saldırıda sivillere ait evlerin hedef alındığı bildirildi.

SİVİLLERİN EVLERİNE ATEŞ AÇTILAR

Bölgedeki yerel kaynaklar da İsrail güçlerinin Suriye'nin güneyindeki saldırılarını genişlettiğini aktardı.

İsrail ordusunun Şam kırsalının batısında bulunan Beytcin köyü çevresini çok sayıda topçu atışıyla hedef aldığı belirtildi.

Saldırının ardından bölgedeki hasara ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda da resmi bilgi paylaşılmadı.

EBU ZUHUR SALDIRISININ ARDINDAN YENİ SALDIRI

İsrail'in Suriye'ye yönelik son saldırısı, İdlib'deki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'nü hedef alan saldırının yankıları sürerken geldi.

Tel Aviv yönetimi, Türkiye sınırına yaklaşık 55 kilometre mesafedeki üste Türk askerlerinin konuşlanacağını öne sürmüş ve bölgeyi hedef almıştı.

İşgal ordusunun bu kez Suriye'nin güneyi ve Şam kırsalında topçu ateşiyle gerçekleştirdiği saldırılar, İsrail'in Suriye topraklarındaki askeri faaliyetlerini sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

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Yorumlar

Vay vay

Suriyeyi biz fethettik diyenler neredesiniz..

Diplomat

İsrail dün de Türkiyeye ateşe atadı. Ne olacak şimdi.
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