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Gündem Yunanistan ile gerilim sonrası Doğu Perinçek’ten canlı yayında ilginç çıkış! ‘Türkiye’ye bu dayatılıyor'
Gündem

Yunanistan ile gerilim sonrası Doğu Perinçek’ten canlı yayında ilginç çıkış! ‘Türkiye’ye bu dayatılıyor'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Doğu Akdeniz’deki gerilimle ilgili yorumu şaşırttı. Perinçek Akdeniz’deki krizi eşcinsellikle bağlayarak, ‘Türkiye’ye bu toplum modeli dayatılıyor’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 10:35:00 -

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın provokasyonları sonrası gerilim dinmedi. Türkiye’nin geri adım atmaması Yunanistan’da panik havası oluşturdu.

Kübra Par’la Açık ve Net programında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Doğu Akdeniz’le ilgili çok ilginç bir çıkış yaptı.

"Doğu Akdeniz’den ABD-İsrail-Fransa-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin namlularının dayattığı toplum modeli de, Washington tanrılarının programıdır" diyen Perinçek, Türkiye'ye bu toplum modelinin dayatıldığını söyledi.

Doğu Akdeniz’deki gerilim ve eşcinsellik arasında bağlantı kurmaya çalışan Perinçek, ‘Türkiye’ye bir toplum modeli dayatılıyor. Orada sadece ada sorunları ya da Yunanistan ile sorunlar yok. Batı sistemiyle sorunlarda var. ABD, Türkiye’ye bir toplum modeli dayatmak istiyor. O model de aşırı eşitsizlikler. Baskı ve sömürü. Kadın erkek eşitsizliği. O yüzden Atina ve Roma’ya gönderme yapıyoruz’ dedi.

‘Atina ve Roma neyi temsil ediyor?’ diyen Perinçek, ‘bunlar köleci uygarlıklardır. Eflatun kitabında anlatıyor. Köleler yönetilecek yönetenler seçkinler, Filozoflar. Ama burada Filozofların eşcinsel olması gerektiği söyleniyor. Eşcinsellik biyolojik olay değil, orada yönetenlerin modası.’

Doğu Perinçek:

Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere bugün Batı’nın tanrıları eşcinsel. Bu biyolojik değil. İdeolojik olarak yayılıyor. Yunanistan üzerinden de bunu yapmaya çalışıyorlar.

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