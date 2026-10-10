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Dünya İşte modern dedikleri Avrupa! Çağdaşlar değil sapıklar ülkesi
Dünya

İşte modern dedikleri Avrupa! Çağdaşlar değil sapıklar ülkesi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İşte modern dedikleri Avrupa! Çağdaşlar değil sapıklar ülkesi

Yıllardır Anadolu insanını çağdışı gösterip Avrupalılara modern ve çağdaş güzellemeleri yapan laikçi azınlığın maskesi Belçika hakkında gelen son verilerle bir kez daha düştü. Uluslararası çocuk hakları kuruluşu Plan International'ın Belçika Ulusal Direktörü Isabelle Verhaegen, ülkede her 10 kız çocuğundan 9'unun cinsel tacize uğradığını açıkladı.

Uluslararası çocuk hakları kuruluşu Plan International'ın Belçika Ulusal Direktörü Isabelle Verhaegen, ülkede her 10 kız çocuğundan 9'unun cinsel tacize maruz kaldığını belirterek, kız çocuklarının güvenliğine dikkati çekmek amacıyla kampanya düzenlediklerini bildirdi.

Resmi haber ajansı Belga'ya konuşan Verhaegen, dün akşam Gent kentinde kız çocuklarının güvenliğine dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenlediklerini bildirdi.

Yürüyüşe yaklaşık 900 kişinin katıldığını belirten Verhaegen, aynı zamanda başlattıkları kampanyada ise 206 bin 988 avro bağış toplandığını duyurdu.

Verhaegen, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, sokakta taciz ve cinsel şiddete karşı güçlü bir mesaj verdiklerini ifade ederek, "Ülkemizde her 10 kız çocuğundan 9'u cinsel tacize maruz kaldı. Dünya genelinde ise kadınların yaklaşık üçte biri yaşamları boyunca fiziksel veya cinsel şiddete uğradı. Bunu asla normal kabul etmemeli ve kabullenmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Direktör Verhaegen, ilk kez düzenlenen "Her Walk (Onun Yürüyüşü)" etkinliğinde toplanan bağışların dünya genelinde kız çocuklarını güçlendirmeyi ve özgürlüklerini kısıtlayan toplumsal normları değiştirmeyi amaçlayan projelerde kullanılacağını kaydetti.

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