İçişleri Bakanlığı'ndan 14 ilde dev operasyon: 195 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 14 ilde “Organize Suçlarla Mücadele” kapsamında düzenlenen operasyonlarda 195 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi. Bakanlık yaptığı sosyal medya paylaşımında, "14 ilde 'Organize Suçlarla Mücadele' kapsamında düzenlenen operasyonlarda 195 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Tehdit ve cebirle vatandaşlarımızın hakkına göz dikenlere ve silah kaçakçılığı yaparak suç odaklarına lojistik destek sağlayanlara yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelilere yönelik 14 ilde operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonların, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve bu örgüte üye olmak, tehdit ve cebir yoluyla vatandaşlardan haksız kazanç sağlamak, silah ve mühimmat ticareti yaparak örgütlere lojistik destek sağlamak suçlarına yönelik gerçekleştirildiği kaydedildi.

Operasyonlarda 41 tabanca, 16 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca ve 2 uzun namlulu silahın yanı sıra çok sayıda fişek, şarjör ve silah parçası ele geçirildi.

Bakanlık açıklamasında, vatandaşların haklarına tehdit ve cebir yoluyla göz dikenler ile silah kaçakçılığı yaparak suç odaklarına lojistik destek sağlayanlara yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca operasyonlarda görev alan polisler, KOM Başkanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları ve emeği geçenler tebrik edildi.