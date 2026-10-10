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Gündem Belediyeden açıklama geldi: Mansur Yavaş saf değiştirecek mi?
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Belediyeden açıklama geldi: Mansur Yavaş saf değiştirecek mi?

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Belediyeden açıklama geldi: Mansur Yavaş saf değiştirecek mi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Mansur Yavaş’ın farklı bir siyasi partiye geçeceği yönünde gündeme getirilen iddiaları kesin bir dille yalanladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, söz konusu söylentilerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanırken, "Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur" ifadesiyle Yavaş'ın duruşunun altı çizildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Mansur Yavaş’ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

ABB’den yapılan açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddialar defalarca yalanlanmasına rağmen ısrarla gündeme getirilmeye devam edilmektedir. “ dedi.

Belediye'den, “Her gün bir başka siyasi parti üzerinden ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Mansur Yavaş’ın bu konudaki tavrı son derece açıktır. Daha önce de ifade ettiği gibi vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye duyduğu güvenin korunması, her şeyden önce seçmenin iradesine gösterilen saygıyla mümkündür. “ açıklaması yapıldı. 

Belediye'nin yazılı açıklamasında, ‘Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur’ sözleri ise Mansur Yavaş’ın bu konudaki duruşunun en açık ifadesidir. Kamuoyunun, ısrarla tekrarlanan ve gerçeği yansıtmayan bu iddialara itibar etmemesini rica ederiz" ifadeleri yer aldı.

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