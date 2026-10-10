CANLI ANLATIM: Samsunspor - Trabzonspor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Samsunspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Karşılaşma Samsunspor 0 - 0 Trabzonspor skoruyla devam ediyor.
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Samsunspor 0 - 0 Trabzonspor
10' TEHLİKELİ ATAK! Ernest Muçi’nin ceza sahasının solundan sağ ayağının içiyle çektiği şut, Okan Kocuk’tan döndü. Altıpasın gerisine açılan topa Mohammed Salah’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, Tomasson’dan sekerek dışarı çıktı. Trabzonspor köşe vuruşu kullanacak.
7' Sarı Kart: L. Tomasson
1' Maçta ilk düdük çaldı
İŞTE İLK 11'LER
Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Yunus Emre, Guarino, Tomasson, Celil, Watt, Coulibaly, Sekongo, Emre, Bayo.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Aral, Franculino Dju.