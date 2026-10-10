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Spor CANLI ANLATIM: Samsunspor - Trabzonspor
Spor

CANLI ANLATIM: Samsunspor - Trabzonspor

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CANLI ANLATIM: Samsunspor - Trabzonspor

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Samsunspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Karşılaşma Samsunspor 0 - 0 Trabzonspor skoruyla devam ediyor.

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Samsunspor 0 - 0 Trabzonspor

10' TEHLİKELİ ATAK! Ernest Muçi’nin ceza sahasının solundan sağ ayağının içiyle çektiği şut, Okan Kocuk’tan döndü. Altıpasın gerisine açılan topa Mohammed Salah’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, Tomasson’dan sekerek dışarı çıktı. Trabzonspor köşe vuruşu kullanacak.

7' Sarı Kart: L. Tomasson

1' Maçta ilk düdük çaldı

İŞTE İLK 11'LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Yunus Emre, Guarino, Tomasson, Celil, Watt, Coulibaly, Sekongo, Emre, Bayo.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Aral, Franculino Dju.

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