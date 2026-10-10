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Dünya Kur'an öpen Aliyev'e gönderme: Kitabını öpüyor, emrini yasaklıyor: Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?
Dünya

Kur'an öpen Aliyev'e gönderme: Kitabını öpüyor, emrini yasaklıyor: Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?

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Kur'an öpen Aliyev'e gönderme: Kitabını öpüyor, emrini yasaklıyor: Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?

Azerbaycan'da devlet okullarında tırmandırılan başörtüsü engeli, İlham Aliyev'in Kur'an-ı Kerim öptüğü görüntülerle savunulmaya çalışılınca vicdanları ayağa kaldırdı. AzTV ekranlarında verilen "laiklik" mesajlarını samimiyetsiz bulan kamuoyu, Aliyev yönetimine tepki gösterdi. Ekranda Kur'an-ı Kerim'i öpüp okul kapısında tesettürü yasaklamanın büyük bir çelişki olduğunu vurgulayan vatandaşlar, yaşanan duruma "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu!" dedirtti.

Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin devlet okullarına alınmaması tartışmalara neden oldu. Öğrenci ve öğretmenlerin kıyafetlerine ilişkin laiklik ilkesini esas alan düzenlemeler gündemdeki yerini korurken Azerbaycan Devlet Televizyonu'nda dikkat çeken bir yayın yapıldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Kur'an-ı Kerim'i öptüğü görüntülerin eşliğinde, Azerbaycan'ın Müslüman ancak laik bir devlet olduğu vurgulandı.

Azerbaycan'da devlet okullarında uygulanan kılık ve kıyafet standartları, öğrenci görüntülerinin sosyal medyada yayılması ve yönetmelik değişikliklerinin ardından kamuoyunun ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Celilabad bölgesindeki bir okulda başörtülü öğrencilerin içeri alınmadığına dair görüntülerin tartışma yaratması üzerine Azerbaycan Devlet Televizyonu sürece dair resmi söylemi yansıtan bir açıklama yayınladı.

BAKANLAR KURULU'NDAN LAİKLİK İLKESİ VURGUSU

Azerbaycan Bakanlar Kurulu tarafından 21 Eylül 2026 tarihinde kabul edilen düzenlemeyle, devlet eğitim kurumlarındaki okul formalarının standartları yeniden belirlendi. Düzenlemede "başörtüsü" ifadesi doğrudan kullanılmasa da okul forması bütünlüğünü bozan ve "eğitimin laiklik ilkesine uygun olmayan" kılık-kıyafet unsurlarının kullanımının yasaklandığı bildirildi. Kurala uyum denetimi yetkisi ise okulların Pedagoji Şuralarına devredildi.

DÜZENLEME ÖĞRETMENLERİ DE KAPSAYACAK ŞEKİLDE GENİŞLETİLDİ

Öğrencilerle başlayan tartışmalar sürerken, Bakanlar Kurulu 325 sayılı yeni bir kararı daha onaylayarak kılık-kıyafet standartlarını eğitimciler için de geçerli kıldı. Kararda yer alan "Eğitimcilerin kıyafet unsurları eğitimin laiklik ilkesine uygun olmalıdır" ifadesiyle, kısıtlama çerçevesinin öğretmen kadrosuna da teşmil edildiği görüldü.

DEVLET TELEVİZYONU: AZERBAYCAN MÜSLÜMAN VE LAİK BİR DEVLETTİR

Sosyal medyada büyüyen eleştirilere yanıt Azerbaycan Devlet Televizyonu (AzTV) ekranlarından geldi. Yayınlanan değerlendirmede, "Azerbaycan Müslüman ancak laik bir devlettir" ifadelerine yer verilirken; laiklik ilkesinin uygulanmasının Dini değerlere bir karşıtlık taşımadığı vurgulandı ve "Hiç kimse bizi İslami değerlere önem vermemekle suçlayamaz" mesajı paylaşıldı.

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SIDDIK

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