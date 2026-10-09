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Ögür Özel'den önce özür sonra pişkinlik!

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Ögür Özel'den önce özür sonra pişkinlik!

YENİ Parti lideri Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasından özür diledi. Özel özrünün ardından pişkinliğe imza attı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'deki halk buluşmasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası hakkındaki yanlış isimlendirme nedeniyle özür diledi.

YENİ Parti lideri, partisinin İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin de iftiraya maruz kaldığını ancak özür dilenmediğini belirterek "Burada iki yüzlülük var." dedi.

MERSİN'DE BAKAN GÖKTAŞ'IN BABASINDAN ÖZÜR DİLEDİ

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasının bir bölümünü fon soruşturması kapsamında ortaya atılan iddialara ayıran YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin açıklamalarında yaşanan isim karışıklığına değindi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası hakkında ortaya atılan iddianın yanlış isimlendirmeden kaynaklandığını belirten YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın babasından özür diledi.

 

ÖNCE ÖZÜR SONRA PİŞKİNLİK!

YENİ Parti Genel Başkanı Özel, Bakan Göktaş'ın babasının yaşadığı rahatsızlığı anladığını ifade ederken diğer ailelerin de benzer hassasiyeti hak ettiğini savundu.

"Amcamdan ben özür dilerim ama burada iki yüzlülük var" diyen Özel, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin de isim benzerliği üzerinden iftiraya uğradığını savundu.

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