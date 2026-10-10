ABD'de katliam gibi saldırı: Çok sayıda ölü var!
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında çocuklarında olduğu 9 kişi hayatını kaybetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında çocuklarında olduğu 9 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basında çıkan haberlere göre, yetkililer, Erie kentinde bir saldırganın önce sokakta, ardından bir eve girerek burada etrafa silahla ateş ettiğini belirtti.
SİLAHLI SALDIRIDA 9 KİŞİ ÖLDÜ
Yetkililer saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Saldırganın da kendisini silahla vurarak yaşamına son verdiğini bildirdi.
Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.
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