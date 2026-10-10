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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; 75. yıl kapsamında sene boyunca düzenlenen etkinliklerin kayıt altına alınması ve ilim yayama ruhunu yeni nesillere yayma noktasında verimli neticeler yaymasını temin ediyorum. Bir hususun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. İlim Yayma Cemiyeti'nin tarihi Türkiye'nin tarihidir. Kuruluş felsefesi, Türkiye'nin varolma felsefesidir. İlim Yayma'nın tarihine baktığımızda bu şuurun, bu hassasiyetin ruhuna şahit oluyoruz.

İlim Yayma, Türkiye'nin istiklal ve istikbal davasının eğitim ve toplumdaki remzidir, yansımasıdır. Evlerin, kursların basıldığı, Kur'an'ı Kerim'i öğreten hocaların tutaklandığı karanlık bir devrin sonunda İlim Yayma Türkiye'nin üzerine güneş gibi doğmuştur.

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