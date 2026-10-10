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Dünya Erakçi: Netanyahu yozlaşmış kumarbaz gibi! Daha fazla Amerikan kanıyla kendini
Dünya

Erakçi: Netanyahu yozlaşmış kumarbaz gibi! Daha fazla Amerikan kanıyla kendini

Yeniakit Publisher
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Erakçi: Netanyahu yozlaşmış kumarbaz gibi! Daha fazla Amerikan kanıyla kendini

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, eli kanlı, savaş suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Yozlaşmış bir kumarbaz gibi çaresizce daha fazla Amerikan kanı ve servetiyle kendini kurtarmaya çalıştığını” söyledi.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu’yu hedef aldı.

“Netanyahu, ellerinde Arap, Amerikan ve İranlı kanı bulunan, aranan bir savaş suçlusu. Adaletten kaçmak için kendi halkına da hiç saygı göstermiyor." değerlendirmesinde bulunan Erakçi, ABD’li yetkililerin bile Netanyahu’dan şikayetçi olduğunu dile getirerek “(Netanyahu) Yozlaşmış bir kumarbaz gibi çaresizce daha fazla Amerikan kanı ve servetiyle kendini kurtarmaya çalışıyor. ABD senatörleri bile bu işten çıkmak istiyor.” ifadelerini kullandı.

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