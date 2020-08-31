Yunanistan haritayı paylaşıp ilan etti

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın provokasyonları sonrası bölgede tansiyon yükseliyor.

Türkiye’nin doğalgaz keşfi sonrası Atina yönetimi bölgede arsız hamlelere imza atıyor. Ankara ise geri adım atmadan faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye’nin geri adım atmaması Yunanistan’da paniğe neden oldu. Yunanlılar bölgede bulunan 3 bin adanın nasıl savunulacağını tartışmaya açtı.

'Savaş sebebi'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bölgedeki son gelişmelere ilişkin, ‘Yunanistan’ın yaptığı savaş sebebidir’ açıklamasını yapmıştı.

Atina yönetimini gazlayan haberler yapan Yunan medyası son olarak Türkiye ile yaşanacak olası savaşın senaryolarını yazmaya başladı. 3 bin ada üzerine yapılan tartışmalarda ‘Adalar nasıl savunabilir?’ yönünde sorular sorulmaya başlandı. Korktuklarını resmen ilan eden Yunanlılar için beklenen son yaklaşıyor.