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Dünya Yunanistan haritayı paylaşıp ilan etti
Dünya

Yunanistan haritayı paylaşıp ilan etti

Yunan medyası, Türkiye'nin bölgedeki başarılı faaliyetleri sonrası panik yaşamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 12:53:00 -
Yunanistan haritayı paylaşıp ilan etti

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın provokasyonları sonrası bölgede tansiyon yükseliyor.

Türkiye’nin doğalgaz keşfi sonrası Atina yönetimi bölgede arsız hamlelere imza atıyor. Ankara ise geri adım atmadan faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye’nin geri adım atmaması Yunanistan’da paniğe neden oldu. Yunanlılar bölgede bulunan 3 bin adanın nasıl savunulacağını tartışmaya açtı.

'Savaş sebebi'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bölgedeki son gelişmelere ilişkin, ‘Yunanistan’ın yaptığı savaş sebebidir’ açıklamasını yapmıştı.

Atina yönetimini gazlayan haberler yapan Yunan medyası son olarak Türkiye ile yaşanacak olası savaşın senaryolarını yazmaya başladı. 3 bin ada üzerine yapılan tartışmalarda ‘Adalar nasıl savunabilir?’ yönünde sorular sorulmaya başlandı. Korktuklarını resmen ilan eden Yunanlılar için beklenen son yaklaşıyor.

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Yorumlar

koray kaplan

yav şu yunana bir bak yav. Tüm egeyi ele geçirmiş. oha bee. Şu yaşıma geldim bi yunanistana gidip sirtaki yapamadım ya ona yanıyorum.
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Ele gecirmemis, Anadolu bile onlara aitti, biz gelip ele gecirdik her yeri, o kadarini geri almislar iste!

Cemkirmeyin bana, ben bilim adamiyim, neresi kime ait gercekci bir degerlendirme yapacaksaniz tarihi kafaniza gore belirleyemezsiniz, siz Ege tarihini 1700lerden baslatirsaniz onlara da Anadolu tarihini 1070'den baslatma hakkini vermisi olurusnuz. Yani olan olmus, alinan alinmis verilen verilmis, elinizde ne varsa ona bakacak, onu koruyacaksiniz.
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