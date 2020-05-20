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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türk bayrağının yakılmasını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:29:17 -
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türk bayrağının yakılmasını kınadı

ATİNA (AA) - Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Atina'da düzenlenen gösterilerde Türk bayrağının yakılmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bayrak yakılması gibi hareketlerin Yunan kültür ve gelenekleri ile bağdaşmadığı belirtilerek, "Yunanistan, herhangi bir ülkenin, bu durumda Türkiye’nin, milli sembolünü küçük düşüren her türlü hareketi en sert şekilde kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Atina’da, dün, sözde "Pontus Rum soykırımı"nı protesto etmek için parlamento meydanında toplanan yüzlerce kişi Türk bayrağını yakmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuya ilişkin yayımladığı mesajda, Atatürk'ün, İzmir'in işgalden kurtulmasının ardından önüne serilen Yunan bayrağını çiğnetmediğini hatırlatarak, "Şanlı bayrağımıza hiç kimse el uzatamaz!" ifadeleriyle tepki göstermişti.

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