Kur’an kursuna gitmek için yola çıktılar! 13 yaşındaki iki çocuktan haber alınamıyor

Mardin’in Dargeçit ilçesinde yaşayan iki çocuk, Kur’an-ı Kerim eğitimi almak üzere bindikleri servisle Cizre’ye ulaştıktan sonra ortadan kayboldu.

Edinilen bilgilere göre, Dargeçit ilçesinde yaşayan B.E. (13) ile M.D.'yi (13) yakınları, Şırnak merkezde bulunan Kur'an kursunda eğitim görmeleri için dün sabah saat 07.00 sıralarında Cizre'ye giden servise bindirdi. İki çocuğun sabah saatlerinde Cizre'ye ulaştığı öğrenilirken, daha sonra kendileriyle irtibat kurulamadı. Çocuklardan 2 gündür haber alamayan aileleri, Şırnak'ta Polis Merkezi Amirliğine başvurdu. Çocukların kursa ulaşmadığının anlaşılması üzerine endişe duyduklarını belirten aileleri, bulunmaları için yetkililerden yardım istedi.

Polis ekipleri, kayıp çocukların bulunması için çalışma başlattı. Çocukları gören veya yerleri hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların en yakın emniyet birimine bilgi vermeleri istendi.