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Yerel Yunan'ın ittiği 65 göçmen kurtarıldı
Yerel

Yunan'ın ittiği 65 göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında Yunan sahil güvenlik güçlerinin Türk karasularına ittiği 65 kaçak göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 11:58:00 -
Yunan'ın ittiği 65 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 4 ve 5 Kasım tarihlerinde farklı zamanlarda Bodrum açıklarında lastik botlarda kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 65 kaçak göçmeni kurtardı.

Ekipler 4 Kasım saat 23.30 sıralarında Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı.

Ekiplerce yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 18 düzensiz göçmen yakalandı. Toplamda 83 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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