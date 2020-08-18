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Dünya Yunan’dan küstah çağrı: Türkiye’ye gerekli yanıtı verin
Dünya

Yunan’dan küstah çağrı: Türkiye’ye gerekli yanıtı verin

Avrupa Birliği’ne (AB) yalakalık yapıp Doğu Akdeniz’de destek isteyen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, aradağını bulamayınca bir kez daha Türkiye’ye gerekli cevabın verilmesi çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 22:54:00 -
Yunan’dan küstah çağrı: Türkiye’ye gerekli yanıtı verin

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Lefkoşa'da görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemlerinin Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik olduğunu söylerek gereken yapılsın çağrısında bulundu.

Dendias, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile resmi olmayan bir toplantıda Borel ile Türkiye’ye yönelik yaptırımların listesini ele alacaklarını belirterek, Türkiye’ye saldırganlık iftirası attı. Dendias, Türkiye’nin eylemlerinin AB’ye yönelik olduğunu belirterek, Avrupa’nın Türkiye’ye olan tepkisini artırmasını istedi.

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Dendias, Türkiye’nin ne AB ne de ABD değerleriyle bağdaşmadığını belirterek, Avrupa ülkeleri ve ABD’den birlikte hareket edilmesi çağrısında bulundu. Dendias ayrıca Türkiye’nin gerilimi desteklediğini iddia etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması

Aktüel

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması

Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü
Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü

Siyaset

Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü

Türkiye'den Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın açıklamalarına tepki
Türkiye'den Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın açıklamalarına tepki

Siyaset

Türkiye'den Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın açıklamalarına tepki

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Netanyahu ile görüştü
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Netanyahu ile görüştü

Aktüel

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Netanyahu ile görüştü

 

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