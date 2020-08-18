Yunan’dan küstah çağrı: Türkiye’ye gerekli yanıtı verin

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Lefkoşa'da görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemlerinin Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik olduğunu söylerek gereken yapılsın çağrısında bulundu.

Dendias, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile resmi olmayan bir toplantıda Borel ile Türkiye’ye yönelik yaptırımların listesini ele alacaklarını belirterek, Türkiye’ye saldırganlık iftirası attı. Dendias, Türkiye’nin eylemlerinin AB’ye yönelik olduğunu belirterek, Avrupa’nın Türkiye’ye olan tepkisini artırmasını istedi.

Büyük patronlara şikayet etti

Dendias, Türkiye’nin ne AB ne de ABD değerleriyle bağdaşmadığını belirterek, Avrupa ülkeleri ve ABD’den birlikte hareket edilmesi çağrısında bulundu. Dendias ayrıca Türkiye’nin gerilimi desteklediğini iddia etti.