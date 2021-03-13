Yunan'a soğuk duş! Türkiye Doğu Akdeniz'de tüm gücü elinde topladı

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Furkan Kaya, Mısır'ın 18 numaralı parselde ilan ettiği ruhsat ihalesine yönelik değerlendirmelerde bulunarak, Yunanistan'ın karara tepkisini yorumladı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasındaki diplomasi yönteminin başarıya ulaştığını söyleyen Dr. Kaya, "Türkiye'nin denizlerdeki Misakı Milli sınırlarını ilan etmesiyle, Yunanistan maksimalist taleplerini ve politikalarını had safhaya ulaştırdı. Bunu yaparken de yandaş bulmaya çalıştı. Amerika, Fransa gibi ülkeler, Yunanistan'ın yanında yer alarak Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den tamamen silme üzerine taarruza başladı. Mısır ve İsrail de geçmişte bu politikaları desteklemişti" diye konuştu.

"Yunanistan'ın Doğu Akdeniz politikalarının hepsi geçersizdir"

Mısır ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz coğrafyasının en önemli 2 ülkesi olduğunu vurgulayan Dr. Kaya, "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin darbeci zihniyetini onayladığı anlamına gelmiyor. Eğer Mısır ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarları bir noktada birleşiyorsa blok oluşturulmak zorundadır. Çünkü Yunanistan, kendisini Doğu Akdeniz ülkesi olarak kabul ettirmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ülkesi olmadığı halde kendisini Rodos ve Girit Adası üzerinden kabul ettirmeye çalıştığını aktaran Dr. Kaya, "Bu son derece yanlıştır, hukuken geçerliliği yoktur. Doğu Akdeniz politikalarının hepsi geçersizdir. Diğer ülkelerle yaptığı, yapacağı tüm anlaşmalar geçersiz, bunlar ortaya çıktıkça Yunanistan köşeye sıkışıyor ve 'şamata politikası' dediğimiz yönteme başvuruyor" dedi.

Dr. Furkan Kaya, "Mısır'ın Yunanistan ile yapacağı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ile Türkiye ile yapacağı MEB anlaşmasında kazanacağı bölge arasında 40 bin kilometre kadar fark var. Uluslararası ilişkiler çıkarlar ilişkisiyse Mısır ile Türkiye'nin iş birliği içerisinde olması lazım. Türkiye'ye bugüne kadar her ne kadar tehdit ve baskı gelse de diplomatik taarruzun neticesi alınmaya başlamıştır. Bugün Türkiye, Doğu Akdeniz'de iş birliği platformu kuracak kadar güçlü bir pozisyona gelmiştir. Mavi Vatan stratejisinin de ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmıştır" diye konuştu.

"Mısır Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşruiyetini tanıyor"

Yunanistan'ın, Mısır'ı kalleşlikle suçlayan ithamlarda bulunduğunu hatırlatan Dr. Kaya, "Ruhsat ihalesinden sonra Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias apar topar Kahire'ye gitti, toplantılar yapıldı. Yunan medyası bunu 'Mısır hatasından döndü' şeklinde yansıttı. Halbuki Mısır Türkiye'ye bir şey bahşetmiyor, gerçeği görüyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşruiyetini tanıyor. Mısır'ın böyle bir hal takınması, hukukidir. Ama Yunanistan hakkı olmayanı istiyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi kuşatıyorlar"

Dr. Kaya, "Yunanistan'ı bu politikalara yönlendiren kim? Amerika, Dedeağaç'tan başlayarak Girit'e kadar 20 adet üs kurdu. Türkiye'nin kuşatıldığını görüyoruz, bugün verilen mücadelesinin temeli Mavi Vatan'dır. Geri adım atmamız demek, Doğu Akdeniz coğrafyasından silinmemiz, kendi kıyılarımıza hapsedilmemiz anlamına gelir" dedi.