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Gündem Yunan zulmü bitmiyor! Ölüme itilen göçmenleri Türkiye kurtardı
Gündem

Yunan zulmü bitmiyor! Ölüme itilen göçmenleri Türkiye kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 48 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 20:56:00 -
Yunan zulmü bitmiyor! Ölüme itilen göçmenleri Türkiye kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 48 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kızıl Ada ve Serçe Koyu açıklarındaki can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can sallarındaki 48 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

 

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