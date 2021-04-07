Yunan uzmandan çok konuşulacak iddia: Türkiye kendi müttefiklerimizi bize karşı kullanacak

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Yunan Jeopolitik Güvenlik Uzmanı Giorgos Filis, canlı bağlantıyla katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin Yunanistan'ın müttefiklerini çalmaya çalıştığını iddia etti.

"Türkiye bize iyi niyetle yaklaşmadı"

Türkiye'nin sondaj meselesinde Yunanistan'a iyi niyetle yaklaşmadığı hezeyanında bulunan Filis, "Bize iyi niyetle gelecek bir Türkiye olsaydı çözüm sağlanabilirdi ancak Türkiye iyi niyetle yaklaşmadı" şeklinde akılalmaz sözler sarfetti.

"Türkiye'nin amacı bizi yalnızlaştırmak"

Türkiye'nin Atina'nın müttefiklerini kendi safına çekerek Yunanistan'ı yalnızlaştırmaya çalıştığını iddia eden Filis, "Neden bizimle ilişkileri yeniden kurmaya çalışmıyorlar? Çünkü müttefiklerimizi tarafsız kılmak istiyorlar. Yapmak istedikleri şey bu. Öyle herkesle ilişkileri yeniden kurmak istemiyorlar. Yunanlılara karşı yapmak istediklerine engel olabileceğini düşündükleri kişilerle ilişkileri yeniden kurmak istiyorlar." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgede Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) haklarını hiçe saydığı yalanını ortaya atan Filis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail ve Mısır'ın MEB'ini ihlal etmiyorlar. Onlara hak ettiklerinden fazlasını veriyorlar. Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın haklarının yarısını paylaşmak için onları birlikte anlaşma yapmaya çağırıyorlar."

Uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak adaları silahlandıran Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın provokatif hamleleri hakkında tek laf etmeyen ikiyüzlü Yunan uzman "Türkler Yunanistan'ın varlığı için bir tehdit" diyerek küstah sözler sarfetti.

Giorgos Filis hezeyan dolu sözlerini şöyle noktaladı:

"Uluslararası hukuka göre iyi niyetle gelmeyen biriyle gidip tartışamazsınız. Topraklarınızı kontrol etmek isteyen bir "Misak-ı Milli" ve denizinizi ve havanızı kontrol etmek isteyen bir Mavi Vatan varken bu olmaz."