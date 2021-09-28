Yunan uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye "Mavi Vatan"dan asla vazgeçmeyecek

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Yunan Jeopolitik Güvenlik Uzmanı Giorgos Filis, Türkiye hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'nın ekonomik çıkarlarını ön plana koyarak Yunanistan'ın "Türkiye'ye denizaltı satışının durdurulması" yönündeki talebini görmezden geldiğini belirten Filis, "Yunan hükümeti Almanya'dan Türkiye'ye 6 adet denizaltı teslimatını durdurmak için büyük çaba sarfetti. Ancak Almanya'da kim seçilirse seçilsin ekonomik çıkarları ön plana koyacak" diye konuştu.

Türkiye'nin Almanya için çok önemli ve büyük bir ülke olduğunu dile getiren Filis, "Bu yüzden Türkiye'ye denizaltı teslimatının durdurulacağını düşünmüyorum. Almanların bize söyleyeceği tek şey Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı şartları eşitlemek için 2 denizaltı daha almamızı istemek olacaktır" dedi.

"Türkiye asla vazgeçmeyecek"

Bunun yanında Türkiye'nin Mavi Vatan politikasına çok ciddi yatırım yaptığını dile getiren Filis, "Bundan asla geri adım atmayacaklar" ifadesini kullandı.