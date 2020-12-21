"Yunan uzman" açıkladı! Yunanistan Türkiye'nin üstünlüğüne karşı İsrail'in yardımına sığındı

Türkiye ile Yunanistan arasında uzun yıllardır çözülemeyen birçok sorun bulunuyor. Son yıllarda iki ülke arasında ciddi siyasi ve askeri gerilimlere sebep olan anlaşmazlığın temelinde ise Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetler var. Yunan hükümeti, adaların varlığını öne sürerek Oruç Reis'in Yunan egemenlik sahasında araştırma yaptığını öne sürüyor.

Türkiye ise adaların kıta sahanlığı hakkı doğurmayacağını her platformda dile getiriyor.

Bu çerçevede Avrupa Birliği'nin ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını isteyen Atina, şu ana kadar bu çabalarında başarısız oldu.

Son çare İsrail

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye karşı somut adım atılamadığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde. Yunan hükümeti aynı zamanda, Türkiye'ye karşı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve İsrail ile ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor.

"Türkiye'ye karşı İsrail ile anlaşalım"

Yunanistan'da yayın yapan DefencePoint haber sitesinde bir analiz kaleme alan Stergios D. Theofanidis, hükümetin diplomatik çabalarının oldukça yetersiz olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin üstünlüğüyle her alanda etkili bir şekilde mücadele etmemiz için İsrail'in yardımına ihtiyacımız var." diyen Theofanidis, "Kötü Yunan yönetimi, İsrail ile stratejik işbirliğimizi baltalıyor" eleştirisinde bulundu.