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Dünya Yunan parlamentosu İtalya ile olan MEB'i onayladı
Dünya

Yunan parlamentosu İtalya ile olan MEB'i onayladı

İtalya ile Yunanistan arasında İyon Denizi için imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması Yunanistan Parlamentosu tarafından kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 01:20:00 -
Yunan parlamentosu İtalya ile olan MEB'i onayladı

Yunan Parlamentosunda yapılan oylamada, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, ana muhalefette bulunan Syriza ve Değişim Hareketi Partisinin "evet" oyu verdiği Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) antlaşmasına Yunanistan Komünist Partisi, Yunan Çözümü Partisi ve Mera25 Partisi hayır oyu kullandı.

Girit Adası'nın güneyinde kara sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkaracaklar

Anlaşmayla ilgili olarak Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias parlamentoda yaptığı konuşmada, İyon Denizi'nden sonra Girit Adası'nın güneyinde de kara sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline genişletme konusunu düşündüklerini açıkladı.

Yunan hükümeti , 6 Ağustos'ta Mısır ile 9 Haziran'da da İtalya ile MEB anlaşmaları imzalamıştı.

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