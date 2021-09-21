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Gündem Yunan Navtex'ine sert tepki! Saldırgan girişime karşı gerekli tedbirler alındı
Gündem

Yunan Navtex'ine sert tepki! Saldırgan girişime karşı gerekli tedbirler alındı

Yunanistan 16 Eylül'de, ‘Nautical Geo adlı araştırma gemisinin 16-22 Eylül arasında Girit'in doğusunda yapacağı bilimsel çalışmalar’ için ilan ettiği NAVTEX’e karşı Türkiye, kendi kıta sahanlığını da kapsayan bu NAVTEX’e karşı ‘itiraz NAVTEX’i yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 11:41:00 -
Yunan Navtex'ine sert tepki! Saldırgan girişime karşı gerekli tedbirler alındı

Yunanistan'ın saldırgan ve yayılmacı girişimini kınayan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Kendi kıta sahanlığındaki hak, alaka ve menfaatlerini bu türden hukuksuz, saldırgan ve provokatif girişimlere karşı korumakta ve savunmakta kararlıdır” ifadelerini kullandı. Yunan basınında çıkan geminin Türk savaş gemilerince engellendiği haberlerin "mesnetsiz" olduğunu bildiren kaynaklar, söz konusu alanın bir kısmının Türk Kıta Sahanlığı'nda yer aldığını buraya izin verilmeyeceğini kaydetti.

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