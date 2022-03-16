Yunan generalden olay sözler: Türkiye Misak-ı Milli sınırlarına geri dönmek istiyor

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Bir televizyon programına canlı bağlantı yoluyla konuk olan Yunan General Baltzoi, Türkiye-Yunanistan ilişkileri hakkında konuştu.

"Yunanistan ve Türkiye'nin anlaşmasını istiyorlar"

"Türkler bizi masaya oturttular ve konuşulacak konuların olduğunu söylediler. Türklerle tartışacak bir şeyimiz yok. Tartışılacak tek bir meselemiz var oda kıta sahanlığı meselesi" diyen Baltzoi şunları kaydetti:

"Avrupa ve ABD, Ukrayna-Rusya Savaşından sonra Ege ve Akdeniz'de sükünet olmasını sağlamak istiyorlar gibi görünüyor. Yunanistan ve Türkiye'nin anlaşmasını istiyorlar."

"Korkarım bazı tavizler verebiliriz"

Gerilimin Türkiye tarafından çıkartıldığı yalanını ortaya atan Yunan general şöyle devam etti:

"Yunanlar saldırgan olmadı. Biz hiçbir talepte bulunmadık sadece ulusal egemenlik haklarımızı savunuyoruz ama görünen o ki Türklere birşeyler vaat etmişler. Erdoğan'ın Biden'dan F-16 ile F-35 vermesini, S-400 meselesini çözmesini ve Türkiye'ye uygulanan yaptırımları kongreden silmesini istediğini gördük. Türkiye bir şekilde Batı bloğuna geri dönecek. Ancak bunun olması için Batılılar Yunanistan'ın tahammülünü soruyorlar. Korkarım bazı tavizler verebiliriz."

"Türkler on yıllardır sabırla bekliyor"

Baltzoi, Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırlarına geri dönmek istediğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Ben yıllarca Türkler hakkında çalıştım ve Türkler asla değişmez. Önlerine milli hedefler koydular ve şimdi bekliyorlar. Bu hedeflerini saklamıyorlar. Bu onların ani bir fikri değil, milli amaçlarıdır. Bunu uygulamak için on yıllardır sabırla bekliyorlar. Bu amacın gerçekleşmemesini sağlamak bizim elimizde. Peki şimdiye kadar başarılı olduk mu? Sanmıyorum çünkü iddiaları hergün büyüyor."