Yunan F-35 mi, Türk MMU Kaan mı? 'F-16'lar kadar bile etkili olmayabilir' diyerek şok bilgiyi verdi

Savunma ve Güvenlik Politikaları Analisti Turan Oğuz, son dönemde sıkça kaza ve arıza ile gündeme gelen F-35 savaş uçaklarıyla ilgili çarpıcı paylaşımlar yaptı.

Turan Oğuz, F-35 savaş uçaklarının son dönemde abartıldığını ifade ederek önemli defolarından bahsetti.

Turan Oğuz yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda herkes bana Yunan F-35'lerinin pozitif yanlarını biraz da abartarak anlatıyor. Ben de negatif yanlarını yazayım bari. Yunanistan'ın zayıf yanları, sadece 20 adet sipariş ediyorlar. Büyük coğrafyalara sahip kendilerinden güçlü ülkelere operasyon yapmak için çok az. Tamamının 2030 gibi ellerinde olması bekleniyor. Bu uçak o herkes tarafından anlatılan tüm "üstün" özelliklerini sadece ABD tarafından kullanılırken sergileyebiliyor. Ama Yunanistan ABD teknolojilerine sahip olmadığı için özelliklerinin büyük kısmını kullanamıyor olacak. Küçük bir ABD kopyası olmak isterlerse de, eğer ABD destek verirse, en az 30-40 yıl süre, buna uygun eğitilmiş bir jenerasyon ve 100 milyar USD'nin üzerinde bir ilave finansmana ihtiyaçları var. F-35 sürekli Lockheed Martin'e bilgi aktarıyor. İleride ne kadar bağımsız ve etkin şekilde kullanabilecekleri belirsiz. Gerekli EH sistemlerini sipariş etmiyorlar. Yeterli sayıda mühimmat sipariş etmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin eli güçlü

Yunanistan ile yaşanan gerginlikte Türkiye'nin güçlü yanlarını da anlatan Oğuz sözlerine şöyle devam etti:

Türkiye'nin güçlü yanları, güçlü bir pasif radar ağı var. Güçlü bir kızılötesi arama ve takip ağı var. 2030'a kadar güçlü ve yaygın bir erken ihbar radar ağına sahip olacak. 2030'a kadar güçlü ve yaygın bir hava savunma ağına sahip olacak. 2030'a kadar güçlü ve yaygın bir elektronik harp yapısına sahip olacak. 2030'a kadar güçlü ve yaygın bir balistik füze envanterine sahip olacak (Olası düşman savaş uçaklarının operasyon yaptığı pistleri ve tüm altyapısını vurup uçaklarını savaş dışı bırakmak için çok önemli). 2030'a kadar ülkeyi Ege ve Akdeniz'den gelebilecek hava tehditlerine karşı savunabilecek güçlü ve yaygın bir savaş gemisi filosuna sahip olacak. 2030'a kadar insansız savaş uçaklarına sahip olacak. Uçaklar, o zamana kadar F-35 seviyesine henüz ulaşamamış olamasalar dahi çok sayıda görev gerçekleştirebilecek seviyede olacaklar. 2030'a kadar, muhtemelen, 1-2 filo, 4,5+ nesil KAAN B10 savaş uçaklarına sahip olacak. 2030'a kadar, çok sayıda, AESA radar ve EH sistemleri de taşıyan, F16Ö, F-16V, F-16 B70, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarına sahip olabilecek. Bunlardan bir veya birkaçı gerçekleşebilir. 2030'a kadar güçlü ve yaygın bir siber harp ağına sahip olacak.

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F-35'leri almamalıyız

ABD ve Türkiye'de o zamana kadar yönetim(ler) yahut çıkarlar değişirse Türkiye de F-35 temin edebilir. Küçük ve benim tercih etmediğim bir ihtimal olsa da bunu da yok kabul edemeyiz. Dolayısıyla bu şartlar değişmedikçe Yunan F-35'leri uygulamada Yunan F-16'ları kadar bile etkili olamayabilir.

HABER SERVİSİ

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