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Tarım Fırtına tarlaları yere serdi! 3 bin dönüm mısır zarar gördü
Tarım

Fırtına tarlaları yere serdi! 3 bin dönüm mısır zarar gördü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Mersin Tarsus'ta hafta sonu etkili olan fırtına, çok sayıda mahalledeki mısır tarlalarını vurdu. İlk tespitlere göre 3 bin dönüm ekili alan zarar gördü.

Mersin’in Tarsus ilçesinde şiddetli fırtına, hasada hazırlanan mısır tarlalarında büyük zarara yol açtı.

 

İlçenin Alifakı, Akarsu, Halitağa, Kelahmet ve Yeşiltepe mahalleleri ile çevresindeki bölgelerde hafta sonu etkili olan fırtına, tarım arazilerine zarar verdi. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ve beraberindeki ekip, zarar tespit çalışmalarını inceledi. İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Avcı, 3 bin dönüm mısırın zarar gördüğünü söyledi. Avcı, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, mağduriyetinin giderilmesi için girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

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