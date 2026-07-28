Brezilya ile Arjantin arasında Milei krizi! 200 yıllık ilişki tehlikede

Güney Amerika’nın iki önemli ülkesi Brezilya ile Arjantin arasındaki siyasi gerilim, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin São Paulo ziyaretinin ardından yeni bir boyuta taşındı. Milei’nin Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes’i hedef alan sözleri Brasília yönetiminin sert tepkisine neden oldu.

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Milei’nin açıklamalarını iki ülke arasındaki 200 yılı aşkın ilişkilerde benzeri görülmemiş bir müdahale olarak değerlendirdi.

Arjantin merkezli yayın organı Infobae'ye konuşan Vieira, Milei'nin Sao Paulo'da Lula da Silva ile Yüksek Mahkeme Yargıcı Moraes'i hedef alan açıklamalarını değerlendirdi.

Vieira, "Bu, 200 yılı aşkın ikili ilişkilerde eşi benzeri görülmemiş bir provokasyondur. (Milei) Brezilya'ya parti içi bir etkinliğe katılmak üzere özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Açıklamaları saldırgandı, iç işlerimize müdahale niteliği taşımasının yanı sıra yalnızca Devlet Başkanı Lula'ya ve yargıya değil, demokratik kurumlarımıza ve Brezilya halkına da hakaret içeriyordu." ifadelerini kullandı.

Milei'nin açıklamalarının iki ülke ilişkilerine zarar verdiğini vurgulayan Vieira, "Ne içerideki ne de dışarıdaki aşırı sağın sözcüleri gözümüzü korkutamaz. Devlet Başkanı Lula'nın da belirttiği gibi, hiç kimse yalanlarla Brezilya'yı yenemez." diye konuştu.

Öte yandan Brezilya Maliye Bakanı Dario Durigan ise Brezilya basınına yaptığı açıklamada, Milei'yi "palyaço" olarak nitelendirerek, Arjantin ekonomisinin "çok kötü" durumda olduğunu öne sürdü.

Milei'nin Arjantinlilerin dikkatini başka yöne çevirmeye çalıştığını dile getiren Durigan, "Arjantin'in ülke riski, kamu borcu ve enflasyonu çok daha yüksekken, o palyaço Arjantin Devlet Başkanı (Milei) Brezilya'ya gelip ülkemiz hakkında konuştu." şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Milei, 26 Temmuz'da Sao Paulo'daki Pacaembu Stadyumu'nda düzenlenen Liberal Parti kongresinde yaptığı konuşmada, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya destek verirken, Lula da Silva ile Bolsonaro hakkında ev hapsi kararı veren Yüksek Mahkeme Yargıcı Moraes'i sert sözlerle eleştirmişti.

Bolsonaro hakkında verilen ev hapsi kararını "hukuksuz" olarak nitelendiren Milei, "Lula hapisteyken yabancı liderleri kabul etmekten çekinmezken, Brezilya adaleti haksız yere ev hapsinde tutulan dostumu ziyaret etmeme izin vermedi." ifadesini kullanmıştı.

Brezilya, Arjantin lideri Milei'nin suçlamaları üzerine Buenos Aires'teki büyükelçisini geri çağırmıştı.