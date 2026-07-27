Körfez’de savaşın cephesi genişliyor mu? Irak’tan S. Arabistan’a İHA yağmuru!

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Irak topraklarından gelen ve Doğu Bölgesi ile Riyad’daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

İran ile ABD arasındaki gerilim Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki güvenlik endişelerini artırıyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Irak’tan ülke topraklarına çok sayıda insansız hava aracının (İHA) fırlatıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, hava savunma sistemlerinin son saatlerde Doğu Bölgesi ve Riyad’daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda İHA’yı engellediğini ve imha ettiğini açıkladı. Tuğgeneral el-Maliki, bu terörist girişimlerin Irak topraklarından geldiğini ve İran’a bağlı terörist milisler tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. El-Maliki, Suudi Arabistan’ın kendisini ve sahip olduğu imkanları koruma hakkına sahip olduğunu belirterek, uygun zaman ve yerde karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını ifade etti" denildi.