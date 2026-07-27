  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bebek katili Siyonist yine işbaşında Ambulansı durdurup bebeği öldürdüler ABD’de İran savaşı bıkkınlığı! Ankete yüzde 76’lık oran damga vurdu Haçlı-siyonist ittifakı devrede! Netanyahu’ya sadakat yemini YP için bina bakmaya CHP’nin aracıyla gitti! Makamı bıraktı ama araçtan vazgeçemedi Bakan Fidan, Katar ve Pakistan ile görüştü! Ebola 5 eyalete yayıldı! Vaka sayısı 3 bin 75’e yükseldi Aralarında Uğur Dündar ve Gülben Ergen de var... 5 ünlü daha ahbaplar için ifadeye çağrıldı İran İngiltere'yi uyardı: Hedefimiz olursunuz Bugün dengeleri değiştirecek adım atılabilir! CHP’den ayrılacak belediye başkanı sayısı ağızları açık bıraktı “Sapkın” sevdasını Yeni Parti’sine taşıdı
Gündem Körfez’de savaşın cephesi genişliyor mu? Irak’tan S. Arabistan’a İHA yağmuru!
Gündem

Körfez’de savaşın cephesi genişliyor mu? Irak’tan S. Arabistan’a İHA yağmuru!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Körfez’de savaşın cephesi genişliyor mu? Irak’tan S. Arabistan’a İHA yağmuru!

ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayıp, Trump’ın saldırı talimatlarıyla devam eden Körfez’deki kriz ve kaos havası, bölge ülkelerini de sardı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Irak topraklarından gelen ve Doğu Bölgesi ile Riyad’daki petrol tesislerini hedef alan çok sayıda İHA’yı imha ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Irak topraklarından gelen ve Doğu Bölgesi ile Riyad’daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

İran ile ABD arasındaki gerilim Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki güvenlik endişelerini artırıyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Irak’tan ülke topraklarına çok sayıda insansız hava aracının (İHA) fırlatıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, hava savunma sistemlerinin son saatlerde Doğu Bölgesi ve Riyad’daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda İHA’yı engellediğini ve imha ettiğini açıkladı. Tuğgeneral el-Maliki, bu terörist girişimlerin Irak topraklarından geldiğini ve İran’a bağlı terörist milisler tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. El-Maliki, Suudi Arabistan’ın kendisini ve sahip olduğu imkanları koruma hakkına sahip olduğunu belirterek, uygun zaman ve yerde karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını ifade etti" denildi. 

Ortadoğu’da tansiyon düşmüyor! 7 körfez ülkesinden ültimatom gibi açıklama
Ortadoğu’da tansiyon düşmüyor! 7 körfez ülkesinden ültimatom gibi açıklama

Gündem

Ortadoğu’da tansiyon düşmüyor! 7 körfez ülkesinden ültimatom gibi açıklama

Ne ABD ne de İsrail! İran'a gizli saldırı : Bu kez iki Körfez ülkesi gündemde
Ne ABD ne de İsrail! İran'a gizli saldırı : Bu kez iki Körfez ülkesi gündemde

Gündem

Ne ABD ne de İsrail! İran'a gizli saldırı : Bu kez iki Körfez ülkesi gündemde

Körfez'de diplomasi trafiği tavan yaptı! Devletler arası gizli pazarlıklarda kritik buluşma!
Körfez'de diplomasi trafiği tavan yaptı! Devletler arası gizli pazarlıklarda kritik buluşma!

Gündem

Körfez'de diplomasi trafiği tavan yaptı! Devletler arası gizli pazarlıklarda kritik buluşma!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23