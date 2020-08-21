Yunan eski istihbaratçı açık açık itiraf etti!

Yunanistan’ın eski istihbaratçılarından Savas Kalenderidis, Yunan medyasına konuştu. Katıldığı TV programında Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimi değerlendiren Kalenderidis, ülkesinin Türkiye’nin gerisinde kaldığını belirterek, Türk savunma endüstrisinin daha ileride olduğunu vurguladı.

Kalenderidis, Türkiye’nin 20 yıldır savunma endüstrisini güçlendirdiğini ifade ederek, Erdoğan dönemindeki atılımları hatırlattı. “İtiraf etmemiz gerekir ki mucizeler gerçekleştiriyorlar” diyen Kalenderisi, kendi ülkesinin ise savunma endüstrisini paramparça ettiğini savundu.

Atina hükümetinin, Ankara’nın hedeflerini okuyamadığının altını çizen Yunan eski istihbaratçı, politikalarının ve askeri hamlelerinin dar görüşlü olduğunu söyledi. Kalenderidis, Türkiye’nin amaçlarını okuyabilecek bir askeri değerdirme yapamadıklarını belirtti.

Hava üstünlüğü vurgusu

Söz konusu değerlendirmelerin doğru yapılması durumunda Kalenderisi, Ege ve Akdeniz’de deniz ve hava hakimiyeti kurmaları gerektiğini ifade etti.

Aynı zamanda Yunan isim, gelişmeleri Türkiye’nin gerisinden takip ettiklerini de söyleyerek, Ankara’nın Atina’dan çok daha önde olduğunu söyledi.