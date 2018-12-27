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Yunan devi İstanbul'a gömüldü

THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk eden Darüşşafaka Tekfen, rakibini 79-75 mağlup etti.

27 Aralık 2018 Perşembe 22:23
Yunan devi İstanbul'a gömüldü

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde başarılı maçlar çıkarmasına rağmen bir türlü sonunu getiremeyen Daçka, şanssızlığını formda Olympiakos karşısında kırdı.

Eski koçu David Blatt'in çalıştırdığı Yunan ekibine karşı maçı baştan sona önde götüren yeşil siyahlılar, maç sonunda bu kez hata yapmadı ve 79-75 kazandı.

Bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde ikinci galibiyetini alan Daçka, 12 maç sonra kazanmayı başardı. Olympiakos ise 6. kez mağlubiyeti yaşadı.

Darüşşafaka Tekfen: 79 - Olympiacos: 75

Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Juan Carlos Garcia xx, Fernando Rocha xx, Renaud Gellar xx
Darüşşafaka Tekfen: McCallum xx, Kartal Özmızrak x, Emircan Koşut x, Kidd xx 8, Doğuş Özdemiroğlu x, Oğuz Savaş xx 6, Brown xx 7, Douglas xxx 19, Peiners xxx 16, Diebler xx 5, Evans xx 8, Eric xx 10
Başantrenör: Selçuk Ernak

Olympiacos: Goss xx 7, Toupane xx 5, Spanoulis xx 7, Timma x, Milutinov xx 6, Strelnieks xx 15, Vezenkov xx 2, Printezis xx 10, Papanikolau xx 11, Mantzaris x, Bogris x, Leday xx 12
Başantrenör: David Blatt

1. periyot: 24-12 (Darüşşafaka Tekfen lehine)
Devre: 42-31 (Darüşşafaka Tekfen lehine)
3. periyot: 60-53 (Darüşşafaka Tekfen lehine)

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 22:23
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