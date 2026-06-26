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Teknoloji Avrupalı istihbaratçılardan şok iddia 4 ülke Putin’in hedefinde
Teknoloji

Avrupalı istihbaratçılardan şok iddia 4 ülke Putin’in hedefinde

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Avrupalı istihbaratçılardan şok iddia 4 ülke Putin’in hedefinde

Avrupa istihbarat kaynakları, Rusya'nın NATO üyesi Baltık ülkeleri ve Polonya'ya yönelik askeri provokasyon hazırlığında olduğunu iddia etti. Ukrayna'nın son dönemde Rus enerji altyapısına yönelik İHA saldırılarının Moskova üzerindeki baskıyı artırdığı, Putin'in ise Batı'yı nükleer saldırı tehdidiyle uyardığı belirtildi.

Avrupa istihbarat birimleri, Rusya'nın NATO üyesi Baltık ülkeleri ile Polonya'ya yönelik askeri provokasyon hazırlığında olabileceğini öne sürdü. İngiliz basınında yer alan habere göre, Letonya istihbaratı Rusya'nın Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'yı hedef alabilecek sınırlı çaplı askeri hamleleri değerlendirdiğini bildirdi.Bir NATO üyesi ülkenin üst düzey siyasi kaynağı da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özellikle Baltık ülkeleri üzerinden NATO'nun dayanışmasını test etmeyi planlayabileceğini iddia etti.

İstihbarat değerlendirmelerine göre Moskova'nın tam kapsamlı bir işgal yerine füze, insansız hava aracı (İHA) veya benzeri hibrit saldırılarla Batı'ya "Ukrayna'yı desteklemeyi bırakın" mesajı vermeyi amaçlayabileceği öne sürüldü.

Haberde, Ukrayna'nın son aylarda Rusya'nın petrol rafinerileri, enerji tesisleri ve askeri altyapısını hedef alan uzun menzilli İHA saldırılarını artırdığı belirtildi. Analistler, bu saldırıların Rusya'nın enerji gelirleri üzerinde baskı oluşturduğunu ve savaş ekonomisini zorladığını ifade ediyor. Rus hava savunma sistemlerinin ise uzun menzilli insansız hava araçlarına karşı yeterince etkili olmadığı değerlendirmesi yapılıyor.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz hafta Batı'nın Ukrayna konusundaki tutumunu değiştirmemesi halinde "felaket sonuçlar doğuracak nükleer saldırılar" düzenlenebileceği yönünde uyarıda bulunduğu da haberde yer aldı

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Yorumlar

Mehmet

Bu haberde Batılı hainlerin yeni bir komplo kurmasına tanık oluyoruz. Avrupa istihbarat birimleri, Rusya'nın NATO üyesi Baltık ülkeleri ve Polonya'yı hedef alabileceğini iddia ediyorlar. Bu, Ukrayna savaşında Batının korku salma taktiğiyle Rusya'yı aşağılamak için kullandığı bir başka çirkini örneğidir. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu gerçeği görmezden gelemeyiz. ABD ve batılı müttefiklerinin Rusya ile olan ilişkilerini iyileştirmesi gerekmektedir. Bu tür provokasyonlar sadece bölgedeki gerilimi artırmaktadır.
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