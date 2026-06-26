Sokak borazancısı Özel'den 'hendek'çi Demirtaş'a methiye

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Diyarbakır'da, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü “Dört Ayaklı Minare” önünde konuşma yaptı.

Özel, Elçi'nin öldüğü noktaya karanfil bıraktıktan sonra, hem PKK tutuklusu Selahattin Demirtaş üzerinden mesaj verdi hem de kendisinin genel başkanlıktan alınmasıyla PKK iltisaklı belediyelere kayyım atanmasını bir tuttu.

DEMİRTAŞ’I AĞZINDAN DÜŞÜRMEDİ

Özel, “Öncelikle Tahir Elçi'nin anısı önünde bir kez daha eğiliyorum. O bir barış elçisiydi. Burada katledildi. Türkan Hanım yıllarca hukuk mücadelesi verdi. Hepimiz olabildiğinde kendisinin yanında olduk.

Diyarbakır'da barış kalıcı olarak sağlandığında Tahir Elçi huzurlu şekilde uyuyacak. Ben bugün Diyarbakır'da ilk açıklamada şunu söylemek isterim.

Güne bugün burada olacağımızı bilen, dün akşam saatlerinde avukatını çağırarak bize selam yollayan Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık. Demirtaş'ın selamları bütün Diyarbakır adına, bütün bölge halkı adına, Kürtler adına başımızın gözümüzün üstündedir. Kendisine selam olsun.” dedi.

KAYYIM ÇIĞIRTKANLIĞI

Özel, DEM Partili bazı belediyelere atanan kayyımlara da değindi. Söz konusu atamaların sebebine değinmeden yalnızca devleti suçlayan Özel, PKK iltisaklı isimlerin görevden alınmasıyla kendisinin genel başkanlıktan alınmasını bir tuttu.

Özel şunları söyledi:

“Butlan kararı çıktığından beri, biz 12. kattan ayrıldığımızdan beri 12 şehir gezdik, şimdi Diyarbakır'dayız. Diyarbakır iradesine defalarca kayyum atanmış, kayyumdan çok çekmiş bir kenttir. Kayyumlara karşı en net duran kenttir ve bugün partimizin iradesine atanan bir kayyumdan sonra binaları geride bıraktık, yürüyoruz.

Gördüğümüzle de sohbet ediyoruz, yolu soruyoruz. Herkes şundan emin olsun ki yol, cümleden uludur. Yol, cümlemizden uludur ve yol, yolcudan da uludur. Önemli olan doğru yolda olmaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.”

SİHA SEZGİN DE YANINDAYDI

Özgür Özel’in Diyarbakır’daki bu gövde gösterisinde yanında, kamuoyunda “SİHA Sezgin” olarak anılan CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun yer alması da dikkatlerden kaçmadı. Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelede çığır açan yerli ve milli Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA) her fırsatta hedef alması, “SİHA'ların sivil vatandaşları vurduğunu” iddia ederek geçmişteki JİTEM yapılanmasına benzetmesi sebebiyle “SİHA Sezgin” olarak anılıyor.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki bu başarılarını “savaş suçu işleyen ölümcül silahlar” olarak nitelendiren ve iktidara gelmeleri durumunda üretimlerini durduracaklarına yönelik skandal vaatleri alkışlayan Tanrıkulu, vatandaşların büyük tepkisini çekmiş ve hakkında “Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama” suçundan soruşturmalar açılmıştı.

Terör örgütü PKK'ya nefes aldırmayan SİHA'lara karşı yürüttüğü bu sistematik muhalefet nedeniyle "SİHA Sezgin" olarak sembolleşen Tanrıkulu'nun, Demirtaş'a selam gönderilen bu sahnede Özel'in hemen sağında saf tutması, ziyaretin arka planındaki siyasi ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi.