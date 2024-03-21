Yunan basınından şok itiraf! "Türkler ileri, biz geri gidiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde atılan savunma sanayi adımları meyvelerini vermeye devam ederen Yunan basını ise Türkiye'nin yeni nesil yerli silahlarını dilinden düşürmüyor.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ MERCEK ALTINDA

Yunan merkezli In.gr "Türk savunma sanayisinin başarısı ve NATO'nun karşılaştığı zorluklar" başlığını atarak Türk silah sanayisini mercek altına aldı.

"TÜRKİYE GÜCÜNÜ ORTAYA KOYDU"

Analizine devam eden In.gr "Türkiye'nin savunma sanayii üretimi askeri gücünü defalarca ortaya koydu" ifadelerini kullandı. Ayrıca In.gr Baykar'ın ürettiği SİHA'lara dikkat çekti.

"SAVAŞ ALANLARINA DAMGASINI VURDU"

"Türk üretici Baykar'ın ürünü olan Bayraktar-TB2 insansız hava aracı, 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Ukrayna'da işgalci Rus ordusuna karşı yoğun bir şekilde kullanılıyor." denilen analizin devamında Yunan Gazetesi, "Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile yaşanan çatışma Azerbaycan için oyunun kurallarını değiştiren bir olay oldu. Suriye, Kuzey Irak ve Libya savaş alanlarına damgasını vurdu" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"NATO ÜYESİ ÜLKELER TB2 İÇİN SIRAYA GİRDİ"

In.gr ayrıca "Bayraktar-TB2'ler Türkiye için bir ihracat başarı öyküsüdür" diyerek, NATO üyesi ülkelerin de bu silahı almak için talepte bulduğunu yazdı.

"PAZARDA ROLÜ GİDEREK ARTIYOR"

Yunan gazetesi analizine "Kısacası TB2, Türkiye savunma sanayisinde yeni bir dönemin en görünür işaretidir" dedi. Ayrıca In.gr, "Türkiye'nin silah sistemlerine olan talep, Türkiye'nin uluslararası silah pazarlarında giderek daha önemli bir oyuncu olarak görüldüğünü gösteriyor" dedi.

"TÜRKİYE ADIMINI İLERİ, BİZ GERİYE ATIYORUZ"

In.gr ayrıca haberinde Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'in, "Türkiye ve Yunanistan'ın 1980'de nerede olduğuna, bizim ve Türkiye'nin bugün 2024'te nerede olduğumuza bakmamız gerekiyor. Türkiye ileriye doğru atılımlar yaparken, bizim geriye doğru adımlarımız var" sözlerini hatırlarttı.

"HİÇBİR YUNAN ŞİRKETİ ALAMIYOR"

Bakanın sözlerine değerlendirme yapan gazete, "Dendias'ın değerlendirmesi sadece doğru değil, aynı zamanda aydınlatıcıdır. 2022 yılında ilk kez dört Türk şirketi (Baykar, Aselsan, TAI ve Roketsan) en büyük 100 uluslararası silah üreticisi arasında yer aldı. Hem yerli hem de yabancı toplam silah satışlarından elde edilen toplam gelir, 2021'e göre %22 artışla 5,5 milyar ABD dolarına ulaştı. SIPRI'nin sıralamasında hiçbir Yunan şirketi yer almıyor." dedi.

Analizine devam eden Yunan basını Stratejik özerkliğe ulaşma hedefinin, Türk savunma sanayisinin giderek daha belirgin bir özelliği haline geldiğini belirterek, "Ankara yurt dışından tedariki sınırlandırırken yerel üretim kapasitesine odaklanıyor. Ülkenin yabancı ortaklara bağımlılığını azaltma çabası yalnızca teknolojik, lojistik ve inşaat düzeyini ilgilendirmiyor, aynı zamanda stratejik yaklaşımın bir parçası" ifadelerini kullandı.