Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı!
Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki düşüş ve teknoloji hisselerinde yaşanan yükselişin etkisiyle haftaya pozitif bir görünümle başladı. ABD Kongresi ara seçimleri, Orta Doğu’daki gelişmeler ve makroekonomik verilerin gündemde olduğu geçen hafta ise küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendi. ABD’de açıklanan büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri, enflasyonist baskıların önümüzdeki dönemde de devam edebileceğine işaret etti. Tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin belirgin şekilde üzerinde gelmesi de bu görünümü destekledi.