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Gündem Minibüs şoförüne durakta kanlı infaz: Pusu kurup öldürdü
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Minibüs şoförüne durakta kanlı infaz: Pusu kurup öldürdü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İzmir'in Tire ilçesinde bir kişi, alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu minibüs şoförünü durakta pusu kurarak öldürdü. Yolcunun valizlerini bagaja yerleştirmek için minibüsten inen Deniz Fakı’nın öldürüldüğü cinayet anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay sabah saatlerinde Tire ilçesinde meydana geldi. İlçede minibüs şoförlüğü yapan Deniz Fakı (60), İzmir seferini gerçekleştirmek üzere direksiyon başına geçti. Fakı, güzergahı üzerinde yolcu almak ve indirmek amacıyla Tire Devlet Hastanesi durağında aracı durdurdu.

Yolcunun valizini bagaja koymak için minibüsten inen Deniz Fakı, kendisini durakta bekleyen husumetlisi H.Ş. tarafından tabancayla ardı ardına ateş edilen mermilerin hedefi oldu. Fakı kanlar içerisinde yere düşerken, silahlı saldırgan H.Ş., olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kurşunların hedefi olan Deniz Fakı ise olay yerinde hayatını kaybetti.

JANDARMA YAKALADI

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken o sırada bölgeden geçmekte olan ve silah seslerini duyarak hızla müdahale eden bir jandarma personeli, havaya uyarı ateşi açarak zanlıyı etkisiz hale getirdi.

Görevli jandarma personelinin soğukkanlı müdahalesi sayesinde cinayet zanlısı H.Ş., suç aleti tabancayla birlikte kıskıvrak yakalanarak emniyet güçlerine teslim edildi.

Yaşanan korkunç cinayet anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli H.Ş.'nin otobüs durağında beklediği, Deniz Fakı'yı görünce de elindeki tabancayla doğrudan ateş ettiği, Fakı'nın kurşunların hedefi olarak yere yığıldığı ve çevrede yaşanan panik anları yer aldı.

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