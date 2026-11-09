Meteorolojiden 6 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen hava koşullarına ilişkin son tahminlerini paylaştı. Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışların etkili olacağı bildirildi.

6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Yağışların özellikle Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARADENİZ'DE SAĞANAK, DOĞU'DA KAR BEKLENİYOR

Meteorolojinin tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

RÜZGÂRIN HIZI 60 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da rüzgârın zaman zaman kuvvetini artırması bekleniyor.

Meteoroloji, bu bölgelerde rüzgâr hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşabileceğini bildirdi.