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Yunanistan'ı karıştıran ifşa: İbrahim Kalın'la yapılan görüşme sızdırıldı

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Yunanistan'ı karıştıran ifşa: İbrahim Kalın'la yapılan görüşme sızdırıldı

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Estia, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Atina ziyaretiyle ilgili çok konuşulacak bir habere imza attı.

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Foto - Yunanistan'ı karıştıran ifşa: İbrahim Kalın'la yapılan görüşme sızdırıldı

Yunanistan’da yayımlanan Estia gazetesi, Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği ve diplomatik temaslarına ilişkin dikkat çeken bir iddiayı manşetine taşıdı.

#2
Foto - Yunanistan'ı karıştıran ifşa: İbrahim Kalın'la yapılan görüşme sızdırıldı

Gazetenin haberine göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Atina ziyareti sırasında yalnızca Yunan İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Demiris ile görüşmekle kalmadı, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile de gizli bir görüşme gerçekleştirdi.

#3
Foto - Yunanistan'ı karıştıran ifşa: İbrahim Kalın'la yapılan görüşme sızdırıldı

Haberde, Kalın’ın görüşmede Miçotakis’e Türkiye’nin Ege’de 12 mil, Kıbrıs meselesi ve özellikle Yunanistan’ın İsrail ile geliştirdiği yakın ilişkiler konusundaki kırmızı çizgilerini ilettiği öne sürüldü.

#4
Foto - Yunanistan'ı karıştıran ifşa: İbrahim Kalın'la yapılan görüşme sızdırıldı

Kalın’ın, söz konusu başlıklarda Türkiye’nin hassasiyetlerinin göz ardı edilmesi durumunda askeri müdahaleye kadar uzanabilecek sonuçların ortaya çıkabileceği yönünde sert mesajlar verdiği iddia edildi.

#5
Foto - Yunanistan'ı karıştıran ifşa: İbrahim Kalın'la yapılan görüşme sızdırıldı

Estia’nın haberinde ayrıca, Miçotakis’in görüşmenin kamuoyuna yansımasını istemediği ve bu nedenle temasın gizli tutulmasını tercih ettiği ileri sürüldü.

#6
Foto - Yunanistan'ı karıştıran ifşa: İbrahim Kalın'la yapılan görüşme sızdırıldı

Ancak görüşmenin basına sızmasının önüne geçilemediği belirtilirken, sızıntının Türkiye’den değil, Yunanistan tarafından kaynaklandığı iddiasına da yer verildi.

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