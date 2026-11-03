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Doğu Akdeniz’de Atina’yı kahreden dev hamle! Mısır Türkiye’nin teklifini kabul ederse Yunanistan haritadan silinecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Doğu Akdeniz’de Atina’yı kahreden dev hamle! Mısır Türkiye’nin teklifini kabul ederse Yunanistan haritadan silinecek

Ankara’nın Mısır’a sunduğu ve Yunanistan ile yapılabilecek muhtemel bir anlaşmaya kıyasla Kahire’ye 15 bin kilometrekareden fazla deniz yetki alanı vadeden dev teklifi, Atina'da tüm ezberleri altüst ederek büyük bir paniğe yol açtı. Yunan medyasında yer alan analizlerde, Mısır'ın kendi çıkarlarını gözeterek Türkiye ile masaya oturması durumunda Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki tüm iddialarının suya düşeceği ve stratejik bir çöküş yaşayacağı vurgulandı. Mısır'ın Kahire-Ankara hattındaki yakınlaşmayı kendi menfaatleri doğrultusunda değerlendirmesi ihtimali, komşu ülkenin dış politikasını çıkmaza soktu.

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Foto - Doğu Akdeniz’de Atina’yı kahreden dev hamle! Mısır Türkiye’nin teklifini kabul ederse Yunanistan haritadan silinecek

Ankara'nın Doğu Akdeniz'de attığı adımlar, Ege'nin karşı kıyısında stratejik bir kabusa dönüştü. Milli Savunma Bakanlığı'nın Mısır'a sunduğu deniz yetki alanı teklifi Yunanistan'da alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Yunan medyası Atina yönetiminin tarihin en büyük dış politika sınavıyla karşı karşıya olduğunu yazdı. Bakanlık kaynakları, Türkiye ile anlaşması halinde Mısır'ın, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına sahip olabileceğini belirtti.

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Foto - Doğu Akdeniz’de Atina’yı kahreden dev hamle! Mısır Türkiye’nin teklifini kabul ederse Yunanistan haritadan silinecek

Türkiye'nin Libya mutabakatının ardından Mısır'a uzattığı zeytin dalı ve Kahire'ye Yunanistan'dan çok daha geniş bir deniz hakimiyeti vadetmesi, Yunan basınında geniş yankı buldu. Yunan yayın organı Huffington Post başta olmak üzere pek çok mecrada, "Eğer Mısır Türkiye'nin bu teklifini kabul edip deniz yetki anlaşması imzalarsa, Doğu Akdeniz'deki tüm dengeler ve Atina'nın ezberleri altüst olur" değerlendirmesi yapıldı. Türkiye'nin bu girişimle Doğu Akdeniz'deki güç dengesini değiştirmeyi hedeflediği savunulurken, Mısır'a daha geniş bir deniz yetki alanı sağlayabileceği yönündeki değerlendirmenin teklife jeostratejik önem kazandırdığı ifade edildi.

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Foto - Doğu Akdeniz’de Atina’yı kahreden dev hamle! Mısır Türkiye’nin teklifini kabul ederse Yunanistan haritadan silinecek

Analizlerde, Atina'nın en büyük hatasının Mısır'ın tutumunun hep aynı kalacağını varsaymak olduğu vurgulandı. Mısır'ın coğrafi ve siyasi ağırlığına dikkat çekilerek, "Kahire, Yunanistan'ın çıkarları uğruna kendi dış politika bağımsızlığından ve menfaatlerinden vazgeçmeyecektir. Mısır kendi çıkarına olanı seçer ve Türkiye ile masaya oturursa Atina büyük bir jeopolitik çöküş yaşar" ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin Kahire ile yakınlaşmayı bölgesel etkisini artırmak için kullanmayı amaçladığı öne sürülen analizde, olası bir deniz yetki anlaşmasının Ankara açısından önemli bir diplomatik kazanım olacağı savunuldu.

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Foto - Doğu Akdeniz’de Atina’yı kahreden dev hamle! Mısır Türkiye’nin teklifini kabul ederse Yunanistan haritadan silinecek

Bu yaklaşımın, Türkiye'nin enerji ve denizcilik alanındaki rekabette konumunu güçlendirme ve kendisine karşı ortak bir cephe oluşmasını sınırlama hedefleriyle bağlantılı olduğu iddia edildi. Mısır'ın ise coğrafi konumu, siyasi ağırlığı, Libya ve Arap dünyasındaki etkisi nedeniyle bu süreçte kilit rol oynadığı belirtildi. Analizde, Atina açısından en önemli risklerden birinin Mısır'ın bugünkü tutumunun gelecekte de değişmeden süreceğini varsaymak olduğu ifade edildi.

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