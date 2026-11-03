Doğu Akdeniz’de Atina’yı kahreden dev hamle! Mısır Türkiye’nin teklifini kabul ederse Yunanistan haritadan silinecek
Ankara’nın Mısır’a sunduğu ve Yunanistan ile yapılabilecek muhtemel bir anlaşmaya kıyasla Kahire’ye 15 bin kilometrekareden fazla deniz yetki alanı vadeden dev teklifi, Atina'da tüm ezberleri altüst ederek büyük bir paniğe yol açtı. Yunan medyasında yer alan analizlerde, Mısır'ın kendi çıkarlarını gözeterek Türkiye ile masaya oturması durumunda Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki tüm iddialarının suya düşeceği ve stratejik bir çöküş yaşayacağı vurgulandı. Mısır'ın Kahire-Ankara hattındaki yakınlaşmayı kendi menfaatleri doğrultusunda değerlendirmesi ihtimali, komşu ülkenin dış politikasını çıkmaza soktu.