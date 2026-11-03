Doğu Akdeniz’de Atina’yı kahreden dev hamle! Mısır Türkiye’nin teklifini kabul ederse Yunanistan haritadan silinecek

Türkiye'nin Libya mutabakatının ardından Mısır'a uzattığı zeytin dalı ve Kahire'ye Yunanistan'dan çok daha geniş bir deniz hakimiyeti vadetmesi, Yunan basınında geniş yankı buldu. Yunan yayın organı Huffington Post başta olmak üzere pek çok mecrada, "Eğer Mısır Türkiye'nin bu teklifini kabul edip deniz yetki anlaşması imzalarsa, Doğu Akdeniz'deki tüm dengeler ve Atina'nın ezberleri altüst olur" değerlendirmesi yapıldı. Türkiye'nin bu girişimle Doğu Akdeniz'deki güç dengesini değiştirmeyi hedeflediği savunulurken, Mısır'a daha geniş bir deniz yetki alanı sağlayabileceği yönündeki değerlendirmenin teklife jeostratejik önem kazandırdığı ifade edildi.