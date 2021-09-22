Yunan basını: Ekrem İmamoğlu atalarını ziyarete geldi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Atina ziyareti Yunan basınında geniş yer buldu. Dün Atina Belediye Başkanı ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşen İmamoğlu için Greek City Times gazetesinden Paul Antonopoulos "Atalarını ziyarete geldi" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu Miçotakis ile görüştü

Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis’in davetlisi olarak Yunanistan'a ziyaret gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmüştü.

Atina ziyareti Yunan basınında geniş yankı buldu

Yunanistan'a gitmeden önce Yunan medyasına Türkiye'yi şikayet eden Ekrem İmamoğlu'nun Atina gezisi Yunan basınında geniş yer buldu.

Program kapsamında Atina Belediye Başkanı Bakoyannis ile olarak Akropolis'i ziyaret eden İmamoğlu'nun ziyareti ile ilgili Yunan Greek City Times gazetesinden Paul Antonopoulos'un twitter paylaşımı dikkat çekti.

"Atalarını ziyarete geldi"

Greek City Times gazetesinin Atina müdürü Paul Antonopoulos twitter paylaşımında İmamoğlu için "İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün atalarının binlerce yıl önce Atina'da inşa ettiği eserleri ziyaret etti" ifadelerini kullandı.

"Akşener'in Fatih'e benzettiği adam"

Yunan Kathemirini gazetesi de İmamoğlu ile bir röportaj yaparak "Türkiye için büyük hayali olan bir belediye başkanı" ifadelerini kullandı.

Kathemirini'de yer alan röportajın girişinde Ekrem İmamoğlu'nu tanıtırken şu ifadeler kullanıldı.

"2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AKP) mağlup eden ilk siyasetçi olan Ekrem İmamoğlu, muhtemelen Türkiye'de en çok tartışılan muhalefet figürü. İyi Parti (İP) genel başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde kendisini Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesi tartışmalara yol açtı."