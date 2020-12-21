Yunan bakandan Çavuşoğlu'na küstah cevap

Avrupa Birliği'nin (AB) Liderler Zirvesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle bağlantılı kişi ve kuruluşlarına yönelik yaptırım listesinin genişletilmesi kararı alınması ancak uygulamasının mart ayına bırakılmasıyla Yunanistan ile Güney Kıbrıs hükümetleri hayal kırıklığına uğrarken, tweet diplomasisi başladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dostane tavsiyesine küstahça bir cevap verdi.

Yunan Bakan skandal niteliğindeki şu mesajları paylaştı:

"Teşekkür ederim sevgili dostum Mevlüt. Madem temenni ve tavsiye alıp veriyoruz, 2021, Türkiye için 3 fiiliyatın yılı olsun:

1) Meşru haklarımızı hayata geçirmemiz halinde Yunanistan'ı savaşla tehdit etmeyi bıraksın. Ne de olsa 21. yüzyılda yaşıyoruz.

2) Daha fazla Avrupalı, daha az Osmanlı olmak için esinlensin. Türk halkına en iyi hizmet edecek olan budur.

3) Provokasyonları ve yasadışı faaliyetleri bıraksın.

Bu arada. Mevlüt yine bir şeyi anmayı unutmuşsun, uluslararası hukuku. Farklılıklarımız konusunda yapıcı diyalog için tek temel bu, sevgili dostum. Mutlu 2021!"

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu Dendias'a şu tavsiyede bulunmuştu:

"Sevgili Niko, işte yeni yıl için dostça bir tavsiye: Başkalarından yardım istemeyi ve Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak. 2021 yılı, doğrudan, samimi ve ciddiyetle konuşarak farklılıklarımızı adil şekilde ele aldığımız bir yıl olsun."