Yunan analistten çarpıcı analiz: ABD Türkiye'ye F-15EX verirse ne diyebiliriz?

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik saldırılar başlatması, adeta yaptırım yağmuruna neden oldu. Rus savaş uçağı Suhoy Su-35 için üç ihracat anlaşması, yaptırımlar nedeniyle ya iptal edildi ya da rafa kaldırıldı.

Cezayir, Endonezya ve Mısır Su-35 alım anlaşmalarını iptal etti. ABD, Mısır'a en iyi avcı uçaklarından F-15'i tedarik etmesi için yeşil ışık yaktı.

Kararlardan sonra Cezayir'in, Rus menşeli mevcut Su-30 savaş filosunu geliştirmek için yatırım yapacağı bildirilirken, Endonezyalılar Fransız Rafale uçaklarını seçti.

Zacharias Michas makalesinde, "Mısır örneği özellikle ilgi çekicidir. ABD , F-15'lere yeşil ışık yakmazsa, Fransa'dan başka bir Rafale almaya yönelebilirler. Aynı şeyi Endonezya'da da başaramadılar, ancak Kahire'yi reddetmek için hiçbir mazeretleri yoktu. ABD'nin F-15'lerle ilgili kararı da Mısır'ı ABD politikasına yaklaştırmak için cezbedici bir rol üstlenecek" dedi.

Türkiye'ye de F-15EX teklif edilirse Yunanistan ne diyebilir?

Tüm bu gelişmelerin Yunanistan'a bir yönden etkisi olabileceğini dile getiren Michas, ABD'nin Mısır örneğinde olduğu gibi Türkiye'yi de Moskova'dan uzaklaştırmak için F-15EX teklif edebileceğini iddia etti.

ABD'nin, Rus hidrokarbonlarına bağımlılığını azaltmaya yönelik yeni enerji stratejisinin bir parçası olarak, Doğu Akdeniz'deki ülkeleri Moskova'dan uzaklaştırmaya çalışacağını ileri süren Michas, "ABD, Türkiye'yi de yanına çekmek için Mısır'daki gibi bir yol izler mi? Yunanistan'ın ABD'nin F-15EX teklifine itiraz ederse, "Siz de Rafale aldınız" cevabını alması durumunda tavrı ne olur?" dedi.

Star Gazetesi