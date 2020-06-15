  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Yunak’ta maske takmayanlara 97 bin lira ceza

Konya’nın Yunak ilçesinde maske takma zorunluluğuna uymayanlara toplamda 97 bin lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:33:27 -
Yunak’ta maske takmayanlara 97 bin lira ceza

Konya’nın Yunak ilçesinde maske takma zorunluluğuna uymayanlara toplamda 97 bin lira para cezası uygulandığı öğrenildi.


Konya Valiliğinin 15 Mayıs’ta İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı ile il merkezi ve tüm ilçelerde maske takma zorunluluğu getirilmişti. Bu doğrultuda çarşı, pazar yeri gibi yerlerde denetimini sıklaştıran Yunak İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Kamu Güvenlik Yönetim Sistemini de etkin bir şekilde kullanarak denetim yaptı. Denetimlerde yasağa uymayanlara toplamda 97 bin lira idari para cezası yazıldı. KGYS sistemi kullanılarak maske takmayan vatandaşların kimlikleri tespit edildikten sonra adreslerine ceza makbuzları gönderiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı