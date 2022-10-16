Yulaf lapası tarifi nasıl yapılır? Sütlü muzlu yulaf tarifi, nasıl yapılır? Değişik sade, su ile yulaf lapası tarifleri

Sütlü Muzlu Yulaf Tarifinin Püf Noktası

Yulaf kepeği bulamıyorsanız normal yulafı rondodan geçirerek kullanabilirsiniz.

Sütlü Muzlu Yulaf Tarifi İçin Malzemeler

3 adet olgun muz

1 su bardağı tahin

1 su bardağı yulaf kepeği

3/4 su bardağı fındık

1/2 su bardağı kuru üzüm

1 yemek kaşığı tarçın 400 mililitre

süt (2 su bardağı)

Sütlü Muzlu Yulaf Tarifi Nasıl Yapılır?

Yulaf kepeği, tarçın ve sütü ocakta karıştırarak pişirin. Muzu çatal yardımıyla ezin. Muz ve kıvam almış yulafı ayrı bir kapta karıştırın. Üzerini tahin, pekmez ve fındık ile süsleyin. Afiyet olsun.

Sade su ile yulaf lapası nasıl yapılır?

Yulaf ezmesini derin ama küçük bir tencereye alın. Üzerine süt ve suyu ekleyin. Orta ateşte pişirmeye başlayın. İyice ısınıp kaynamaya başlayınca ocağı kısıp 1-2 dakika daha karıştırarak pişirin. Derin bir kaseye yulaf çapasını alıp üzerine istediğiniz meyveleri ekleyebilirsiniz.

Yulaf lapası soğuk yenir mi?

Yaz günlerinde içinizi ferahlatacak sağlıklı bir şey yemek istediğinizde yulaf lapasını soğuk tüketebilirsiniz.

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Diyet yulaf lapası

Yulaf lapaları uzun süre tok tutması nedeniyle diyet listelerinin vazgeçilmez besinleri arasında yer alıyor. Kolesterolü düşüren, zayıflamanıza yardımcı olan bu besini severek yemek istiyorsanız aşağıdaki tarifi kesinlikle denemelisiniz. Keşkül tadında olan bu yulaf tarifine bayılacaksınız.

Malzemeler

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı yulaf unu (yulaf ezmesini robottan geçirdim)

2 yemek kaşığı badem unu (yoksa bademleri de robottan geçirebilirsiniz)

5-6 tane iri kırılmış çiğ badem

1 tatlı kaşığı bal

Üzerini süslemek için; (isteğe bağlı)

Vişne ve file badem

Diyet yulaf lapası tarifi

Keşkül tadında yulaf lapası yapımı için süt, badem unu, yulaf unu ve kırılmış bademleri küçük bir sos tenceresi içinde bir araya getiriyoruz. Karıştırıyoruz. Orta ateşte kıvam alana kadar pişiriyoruz Yulaf lapasını ocaktan alıp ılımaya bırakıyoruz. Ardından bal ilâve edip karıştırıyoruz. Servis kâsesine alıyoruz.

Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz

Geceden Kalma Yulaf Tarifi, Nasıl Yapılır?

Yulaf ezmesi, chia tohumu, süt ve su küçük bir kavanozda karıştırılarak 1 gece beklemek üzere dolaba kaldırılır. Sabah dolaptan çıkarılır ve üzerine meyveler, badem ezmesi, tarçın eklenir. Afiyet olsun.

Ballı yulaf lapası nasıl yapılır?

Elmalı Tarçınlı Yulaf Lapası Tarifi Nasıl Yapılır?

Elmadan 2 dilim kesip ayırıyoruz. Kalan elmayı rendeliyoruz. Yulaf ve elmayı pişirme kabına alış orta ateşte pişiriyoruz. Sütü ekleyip pişirmeye devam ediyoruz. Kıvamı lapa olunca altını kapatıyoruz. Balı ve tarçını ekleyip karıştırıyoruz. Tabağa alıyoruz. Afiyet olsun.

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